Brixner Lega regt sich auf: So gefährlich ist die Straße nach Tschötsch

Brixen – Legen die Verantwortlichen der Gemeinde in Brixen mehr Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden im Zentrum und vernachlässigen dafür die Peripherie? Davon ist zumindest die Lega in Brixen überzeugt. Wie der Brixner Lega-Sekretär Alessandro Marzaro erklärt, hätten sich zahlreiche Bürger über die Gefährlichkeit des Straßenabschnittes zwischen der Mahr in Brixen und der Fraktion Tschötsch beschwert.

Konkret handelt es sich um die Straße Weingart. „Jedes Mal, wenn es regnet, landen große Steine auf der Straße, die nicht nur beim Herunterfallen schwere Unfälle verursachen können, sondern die auch einfach liegen bleiben“, kritisiert Marzaro. Weil die Straße voller unübersichtlicher Kurven sei, könne es bei der Fahrt mit dem Pkw oder mit dem Fahrrad leicht zu Zusammenstößen kommen.

Des Weiteren würden entwurzelte Bäume häufiger in Richtung Fahrbahn fallen, die „wie Speere auf die Straße gerichtet sind“, erklärt die Lega. Laut Marzaro bestehe das Problem seit den Entwaldungsarbeiten vor rund zwei Jahren. „Außerdem – und das ist wirklich unglaublich – ist die Straße überhaupt nicht beleuchtet“, kritisiert der Lega-Sekretär. Fußgänger, die nachts vor allem im Winter die Straße benutzen, seien für Autolenker buchstäblich unsichtbar.

Schließlich kritisiert die Lega den Engpass am Anfang der Straße, der nicht markiert sei, was regelmäßig zu Zwischenfällen führe. Erst vor einigen Tagen blieb ein Auto mit Pferdeanhänger stecken und musste rückwärts fahren. In der Zwischenzeit waren allerdings andere Autos angekommen, die auf der engen Straße nicht wenden konnten.

Erst Anrainer, die zu Hilfe eilten, haben zur Entspannung der Situation beigetragen, wie Marzaro erklärt. Sie koppelten den Anhänger ab und drehten ihn händisch. So konnte das Auto kehrtmachen. Die Lega fordert ein rasches Einschreiten der Verantwortlichen.

Die Faktion ist Tschötsch ist neben der engen Straße von der Mahr auch über die Straße nach Feldthurns erreichbar, die in der Nähe des Bahnhofs abzweigt.