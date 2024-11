Brixner Postamt geschlossen – für Bürgerliste inakzeptabel

Von: mk

Brixen – Mit Erstaunen reagiert die grüne Bürgerliste auf die Nachricht, dass das Postamt in Brixen ab 7. November bis zum 16. November wegen Bauarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen sein wird. Für die grüne Bürgerliste ist dies inakzeptabel. Außerdem sei keine öffentliche Ankündigung gemacht worden, erklärt die Bürgerliste in einer Aussendung.

„Wir haben auch erfahren, dass alle Dienstleistungen notfalls von der Post in Vahrn durchgeführt werden. Viele Rentner werden nicht in der Lage sein, ihre Renten zu beziehen und alle anderen von der Post angebotenen Dienstleistungen sind nicht in Brixen verfügbar“, so die grüne Bürgerliste.

„In Anbetracht der Tatsache, dass Brixen die drittgrößte Gemeinde Südtirols ist und das Land rund elf Millionen Euro für die Post aufwendet, halten wir es für inakzeptabel, dass keine alternative Lösung für die Schließung gefunden werden konnte. Wir haben eine Anfrage zu diesem Thema eingereicht“, erklärt die Bürgerliste.