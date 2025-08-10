Bruneck geht gegen illegale Graffitis vor

Von: mk

Bruneck – Am Dienstag haben die Mitarbeiter des Stadtbauhofes in Bruneck ihre Aktion zur Entfernung illegaler Graffitis begonnen. Insbesondere die Schmierereien im Stadtzentrum wirken sich negativ auf Brunecks Erscheinungsbild aus.

„Illegale Graffitis sind kein Ausdruck von Kunst, sondern Sachbeschädigung. Sie schaden nicht nur der Optik, sondern auch dem Ansehen unserer Stadt. Wir werden nicht müde, diese zu entfernen“, betont Stadtrat Daniel Schönhuber.

Um dem Problem nachhaltig entgegenzuwirken, wird die Ortspolizei auch die Kontrollen im öffentlichen Raum verstärken und die Verursacher zur Rechenschaft ziehen.

Die Stadtverwaltung appelliert außerdem an alle Haus- und Grundstückseigentümer, ebenfalls aktiv zu werden und illegale Graffitis und Schmierereien zu beseitigen. Nur durch gemeinsames Handeln könne das Stadtbild dauerhaft sauber gehalten werden.