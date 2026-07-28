Bürgermeister empfängt Bozner Delegation der IPA

Von: mk

Bozen – Der Bürgermeister Claudio Corrarati hat im Rathaus eine Delegation des Bozner Komitees der IV. Delegation Südtirol der IPA (International Police Association) empfangen. Die IPA ist die größte internationale Berufsvereinigung von Polizeibediensteten. Ihr gehören aktive und pensionierte Polizeibedienstete, Sicherheitsbedienstete und Rettungskräfte an.

Empfangen wurden der Präsident für die Provinz Bozen, Michele Guarneri, Vizepräsidentin Sabrina Manzini und der Ehrenpräsident Pasquale Quercia. Sie informierten den Bürgermeister über die Ziele des Vereins und die Tätigkeiten, die auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene durchgeführt werden. Es wurde auch über mögliche Formen der Zusammenarbeit mit den Behörden von Bozen gesprochen.

Die IPA ist in 68 Ländern aktiv und zählt ca. 372.000 Mitglieder weltweit. Die IV. Delegation Südtirol setzt sich aus sieben lokalen Komitees zusammen und hat insgesamt 1.892 Mitglieder. Sie ist eine wichtige Ansprechpartnerin für die Angehörigen der Polizeidienste und der Rettungskräfte in Südtirol. Folgende Polizei- und Rettungsdienste sind in der IV. Delegation Südtirol vertreten: Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Gefängnispolizei, Ortspolizei, Feuerwehr und andere Einheiten, die täglich im Einsatz sind, um das Wohlergehen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Bei dem Treffen wurde auch über die Nachbarschaftskontrolle gesprochen, und über die Möglichkeiten, wie die Bevölkerung mehr in die Vorbeugung und Sicherheit im Stadtgebiet eingebunden werden kann. Gerade Vereinigungen wie die IPA können in dieser Hinsicht einen wichtigen Beitrag leisten, insbesondere bei der Sensibilisierung und dem Austausch von Informationen zwischen den Polizeikräften und der Bevölkerung.

“Die Sicherheit der Bevölkerung wird auch über die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Behörden, Bürgerinnen und Bürgern und all jenen gewährleistet, die täglich im Dienst des Nächsten stehen. Die International Police Association verfügt über viel Erfahrung, und ist daher eine wichtige Partnerin, z.B. für die Sensibilisierung der Bevölkerung bei Themen wie Vorbeugung und Bürgersinn. Wir hoffen daher, dass wir in Zukunft vermehrt zusammenarbeiten, um uns über verschiedenen Themen auszutauschen, wie z.B. die Nachbarschaftskontrolle.“ sagte Bürgermeister Corrarati abschließend.

Die IPA ist ein freiwilliger Zusammenschluss von aktiven und ehemaligen Polizeibediensteten, sie ist unparteiisch und verfolgt keine Gewinnabsichten. Ihr Motto ist Servo per Amikeco (Dienen durch Freundschaft). Die Ziele der IPA sind die Pflege der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern, der Austausch von Erfahrungen, die Weiterbildung, die internationale Kooperation und viele andere Tätigkeiten im Sozial-, Kultur- und Freizeitbereich.