Aktuelle Seite: Home > Politik > Bürgernahe Verwaltung: 838 Vorschläge werden umgesetzt
Starke Einbindung der Bürgerschaft und des Landespersonals

Bürgernahe Verwaltung: 838 Vorschläge werden umgesetzt

Freitag, 29. Mai 2026 | 15:11 Uhr
20260529_PK Lreg - Kompatscher - Steiner_Fabio Brucculeri_3
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – 1846 Vorschläge wurden von Bürgerinnen und Bürgern, Führungskräften und Mitarbeitenden der Südtiroler Landesverwaltung eingereicht, 838 wurden positiv bewertet und sind in Umsetzung: Das ist die Bilanz der Anstrengungen, die das Land Südtirol seit geraumer Zeit unternimmt, um die Verwaltung bürgernäher und einfacher zu gestalten. Am 29. Mai haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Generaldirektor Alexander Steiner im Palais Widmann die Details des Jahresberichts der Generaldirektion vorgestellt.

Ob eine einfachere Sprache auf dem Landeswebportal, die digitale Abgabe der Gesuche für die Wohnbauförderung oder die Einführung des neuen Euregio-Tickets: Die Verbesserungen, die unter dem Schlagwort “Bürgernahe Verwaltung” seit Beginn der Legislaturperiode erzielt wurden, sind beachtlich.

“In unserem Regierungsprogramm haben wir klare Ziele für den Bürokratieabbau festgelegt, der weiterhin eine Priorität bleibt. Nun haben wir für die konkrete Umsetzung auch einen methodischen Rahmen definiert und können erste Ergebnisse vorweisen”, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher anlässlich der Vorstellung des “Jahresberichts 2026: Bürgernahe Verwaltung”.

Mitarbeitende, Führungskräfte und Bürgerschaft wurden eingebunden

Um vielfältige Perspektiven, Bedürfnisse und Erfahrungen zu bündeln, wurde eine möglichst breite Einbindung angestrebt: Nachdem im Spätsommer 2024 bereits 1311 Vorschläge der Mitarbeitenden und 100 Vorschläge der Führungskräfte der Landesverwaltung gesammelt werden konnten, wurde schließlich auch die Bürgerschaft im Rahmen der Kampagne “Gemeinsam vereinfachen” zur Einreichung von konkreten Vorschlägen aufgerufen. Hierbei haben sich insgesamt 435 Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Vereine und Verbände mit ihren Anliegen an die Landesverwaltung gewandt.

Bürokratie auf das absolut Notwendige reduzieren

“Ein gewisses Maß an Bürokratie ist notwendig, um eine transparente und nachvollziehbare Arbeit zu garantieren”, betonte Generaldirektor Alexander Steiner. “Es ist aber auch sinnvoll, die Bürokratie auf das wirklich Erforderliche zurückzuschrauben”, sagte Steiner. Das bedinge unter anderem, dass die öffentliche Hand sowohl nach innen als auch nach außen und somit Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Vertrauen aufbringe.

Insgesamt wurden 1846 Vorschläge bewertet und 838 als geeignet für die Umsetzung befunden. “Jedes Ressort ist für die Umsetzung der zugewiesenen Digitalisierungs- und Vereinfachungsvorschläge verantwortlich. Bis zum Ende der Legislatur sollen 90 Prozent der positiv bewerteten Vorschläge verwirklicht werden”, stellt Steiner in Aussicht. Mit Stand 20. Mai seien 240 Vorschläge bereits implementiert worden, 363 seien derzeit in Umsetzung.

Herzstück neues Bürgerportal MyCIVIS

Die Verbesserungsmaßnahmen sind dabei so vielfältig wie die öffentliche Verwaltung selbst. Ein ressortübergreifender Schwerpunkt war jedoch das neue Bürgerportal myCIVIS, das heuer ans Netz gegangen ist. Das mit künstlicher Intelligenz gestützte Serviceportal stellt die zentrale Plattform für über 962 Dienste der öffentlichen Verwaltung dar, welches 24 Stunden und 7 Tage in der Woche erreichbar ist und Auskünfte erteilt. Zu den bereits umgesetzten Projekten zählen aber auch der Zugriff für Allgemeinmediziner auf die EGA (Elektronische Gesundheitsakte), die Vereinfachung des Portals zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie die Einrichtung der DIGI POINTS in den Gemeinden.

“Die Verwaltungsmodernisierung ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, den wir im Lichte der schrittweise sichtbaren Fortschritte konsequent weiterverfolgen werden”, sagte Steiner abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”
Kommentare
53
Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Kommentare
45
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Kommentare
28
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Brennerverkehr vor Reform: Höhere Maut
Kommentare
27
Brennerverkehr vor Reform: Höhere Maut
Brenner-Demo: Italien befürchtet massive Probleme
Kommentare
26
Brenner-Demo: Italien befürchtet massive Probleme
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 