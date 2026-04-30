China: Taiwan “größtes Risiko” für Beziehungen zu USA

Von: APA/AFP

Das selbstverwaltete und von China beanspruchte Taiwan ist nach Ansicht der chinesischen Regierung das “größte Risiko” in den Beziehungen mit den USA. Die Taiwan-Frage betreffe “Chinas Kerninteressen”, sagte Chinas Außenminister Wang Yi seinem US-Kollegen Marco Rubio am Donnerstag bei einem Telefonat, wie sein Ressort mitteilte. Peking und Washington müssten die “hart erkämpfte Stabilität” in den bilateralen Beziehungen “schützen”.

Die beiden Außenminister telefonierten zwei Wochen vor einem erwarteten Besuch von US-Präsident Donald Trump in China, wo ein ranghohes Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping geplant ist. Die Gespräche gelten nach den Spannungen im vergangenen Jahr im Zuge von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus als äußerst wichtig.

China betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll, und schließt den Einsatz militärischer Gewalt nicht aus. Die von den USA geleistete militärische Unterstützung für Taiwan wird von Peking scharf kritisiert.