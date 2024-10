Claudia Anderle neue Vizegeneralsekretärin der Regionalregierung

Von: Ivd

Bozen – In ihrer letzten Sitzung hat die Regionalregierung Claudia Anderle zur neuen Vizegeneralsekretärin der Autonomen Region Trentino-Südtirol ernannt. Dieses Amt wird die derzeitige Leiterin der Abteilung I – Finanzen ab 1. November 2024 übernehmen.

Anderle wird die Generalsekretärin Gabriele Morandell unter Gewährleistung der Verwaltungs- und Organisationskontinuität der Regionalregierung bei ihren institutionellen Aufgaben unterstützen. Insbesondere ist sie für die Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen in Sachen Personal verantwortlich und wird auch bei den Tarifverhandlungen mitwirken.

Claudia Anderle blickt auf eine lange Karriere bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol zurück, wo sie, nachdem sie einen öffentlichen Wettbewerb gewonnen hatte, 1995 eingestellt wurde, seit 2017 Leiterin der Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen ist und für kurze Zeit auch das Amt der Generalsekretärin der Regionalregierung innehatte.

Claudia Anderle hat einen Hochschulabschluss mit Bestnoten in Handels- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Trient und absolvierte einen Aufbaumaster in Analyse und Bewertung der öffentlichen Politik an der Universität Ca‘ Foscari Venedig. Zu ihren beruflichen Qualifikationen zählen die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten einer Gemeindesekretärin und eine internationale akademische Erfahrung an der Lancaster University Management School.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher kommentierte: „Das Amt der Vizegeneralsekretärin ist von grundlegender Bedeutung für die Umsetzung der neuen Regionalpolitik und die Verwaltung der laufenden Organisationsreformen, einschließlich der Errichtung der Regionalen Agentur für Justiz und der Tarifverhandlungen. Ihre langjährige Erfahrung mit der finanziellen Verwaltung der Region wird Claudia Anderle zu einem noch wichtigeren Bezugspunkt für die Regionalregierung machen.“

Vizepräsidentin Giulia Zanotelli erklärte: „Mit dieser Ernennung bestätigen wir unsere Verpflichtung, eine solide und gut funktionierende Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten, die es ermöglicht, die zukünftigen Herausforderungen mit Kompetenz und Hingabe anzugehen.“

Nach der Pensionierung der Abteilungsleiterin Antonella Chiusole wurde die Leitung der Abteilung IV zusammen mit der Aufgabe als Verantwortliche für den digitalen Wandel bis zur Ernennung einer neuen Führungskraft vorübergehend für höchstens ein Jahr der Generalsekretärin Gabriele Morandell anvertraut.