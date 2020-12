Corona-Einschränkungen zu Weihnachten: Doch noch Änderung?

Bozen – Bekanntlich muss Südtirol die strengen Coronaregeln für die Weihnachtszeit übernehmen, die Rom beschlossen hat.

Es sei ein Gesetzesdekret, das mit der Verordnung des Landes nicht ausgehebelt werden könne, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Besonders kritisiert wird der Umstand, dass man am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr die eigene Gemeinde nicht verlassen darf.

In diesem Punkt will sich Südtirol laut Medienberichten gemeinsam mit anderen Regionen wehren. Es besteht noch die Hoffnung, dass das Parlament in Rom noch eingreift, damit diese Einschränkung wegfällt.