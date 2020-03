Corona-Partys auch in Südtirol?

Lana – Harald Stauder, der Bürgermeister von Lana, ist erzürnt, berichtet das Tagblatt Dolomiten – und das aus gutem Grund.

Die Gemeinde hat Hinweise von Erwachsenen bekommen, dass in Lana vor einigen Tagen eine größere Party in einem privaten Rahmen stattfand. Corona-Partys scheinen nicht nur im Ausland der Hit zu sein.

Solche Veranstaltungen sind in Zeiten des Coronavirus nicht nur verantwortungslos, sondern in Südtirol auch ausdrücklich untersagt.

Der Bürgermeister will nun gegen den Veranstalter und alle Teilnehmer rechtlich vorgehen.

Auch in St. Lorenzen halten sich Jugendliche nicht an die Regeln und treffen sich im Freien. Keine Spur von einem Meter Sicherheitsabstand. Bürgermeister Martin Ausserdorfer stellt den Schlaumeiern nun ein Ultimatum.

Ich kenne euch und ihr kennt mich. Ihr habt gesagt, ihr seid alle gesund.Meine Chance an euch: von jedem von euch eine…

„Für niemanden von uns ist es leicht daheim zu bleiben. Ich kenne so viele Menschen, die jetzt gerne arbeiten würden. So viele Firmen und Familienbetriebe, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Im Krankenhaus leisten die Menschen Großartiges, in Lebensmittelgeschäften genauso. Alles läuft derzeit verrückt und die Experten mahnen uns nur, zwei bis drei Wochen daheim zu bleiben“, schreibt Ausserdorfer auf Facebook.

Weil sich einige nicht daran halten, verzögere sich der gesamte Prozess und der Virus breite sich stärker aus. „Hierfür gibt es von mir kein Verständnis“, erklärt der Lorenzner Bürgermeister.

