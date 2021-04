Corona-Pass erforderlich fÃ¼r AktivitÃ¤ten in geschlossenen RÃ¤umen

Bozen – Die Südtiroler Landesregierung ist am heutigen Dienstag, den 20. April, unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Arno Kompatscher zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammengetreten. Dabei wurde auch über die Details zur Einführung des Corona-Passes in Südtirol beraten. Mit diesem Instrument sollen sichere Öffnungsschritte ermöglicht werden. In den Genuss des Corona-Passes sollen negative Getestete, Genesene oder geimpfte Personen kommen.

Sardinien als negatives Beispiel

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann ging zunächst auf die Situation in den Krankenhäusern ein. Diese sei derzeit viel besser als noch vor einigen Wochen. Das sei die Voraussetzung für Öffnungen. Gleichzeitig warnte er auch, dass auch mit Öffnungen die Situation noch nicht überstanden sei. Das habe man am Beispiel Sardinien gesehen. Zunächst war die Mittelmeerinsel eine weiße Zone. Doch schon vier Wochen nach den Öffnungen wurde Sardinien wieder als rote Zone eingestuft.

Testoffensive angelaufen

In Südtirol würden die anstehenden Öffnungen daher an ein Testkonzept geknüpft. In diversen Teststationen in ganz Südtirol können sich die Bürger kostenlos testen lassen. Auch wenn nur einige wenige Positive dabei herausgefischt werden, müsse man beachten, dass diese dann wieder andere Personen angesteckt hätten. So könne man Infektionsketten zuvor kommen, erklärte Widmann.

Mehr Impfstoff kommt

Neben der Testoffensive werde beim Impfen Dampf gemacht: In Südtirol haben derzeit über 20 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten und in den nächsten Tagen und Wochen kommen große Mengen an Impfstoffen – vor allem Biontech/Pfizer – an. Hier habe auch der Druck der Landesregierung in Rom für den Erhalt von mehr Impfstoffen als Grenzregion geholfen, meint Widmann.

Corona-Pass in Ausarbeitung

Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärte ebenfalls, dass man eine Schließung nach der Öffnung unbedingt verhindern wolle. Daher müsse man testen und impfen. Die anstehenden Öffnungsschritte würden im Rahmen der staatlichen Vorgaben getroffen. Zunächst ist die Gastronomie im Freien an der Reihe. Dort sei eine Ansteckung bei Einhaltung der AHA-Regeln nicht wahrscheinlich.

Dann ging er auf den Corona-Pass ein: Geimpften, negativ Getesteten und Genesenen soll es ermöglicht werden, auch in geschlossenen Räumen zusammenzukommen – etwa in Restaurants. Dazu müsse der Nachweis erbracht werden. Wie das System genau ausschauen wird, soll am Donnerstag oder Freitag in einer Verordnung festgelegt werden. Kompatscher sprach dabei eine digitale sowie eine analoge Lösung an. Bevor die Südtiroler Verordnung erscheint, wolle man jene aus Rom abwarten.

Die Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung wurde coronabedingt per Livestream online übertragen.