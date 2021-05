Corona: Sonderkommissar Figliuolo kommt nach Bozen

Auch Zivilschutzleiter wird am 14. Mai erwartet

Bozen – General Francesco Paolo Figliuolo, Sonderbeauftragter für den Covid-19-Notstand, und der Leiter des staatlichen Zivilschutzressorts Fabrizio Curcio werden am Freitag in Bozen erwartet und eine Bestandsaufnahme der Impfkampagne in Südtirol vornehmen.

Nach ihrer Ankunft in Bozen und einem Arbeitstreffen ist eine Besichtigung des Impfzentrums in der Messe Bozen geplant. Begleitet werden sie dabei von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler.

Anschließend ist eine Pressekonferenz mit Francesco Paolo Figliuolo, Fabrizio Curcio und Arno Kompatscher vorgesehen, und zwar um 14.30 Uhr im Impfzentrum auf dem Messegelände.