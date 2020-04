Coronavirus: Gesundheit wieder Thema bei Landesmedienkonferenz

Bozen – Nach der Wirtschaft in den vergangenen Tagen bildet heute wieder die Gesundheit den Themenschwerpunkt der virtuellen Landesmedienkonferenz um 16.30 Uhr.

Erstmals in der laufenden Woche steht heute um 16.30 Uhr wieder das Thema Gesundheit im Mittelpunkt der täglichen “Virtuellen Landesmedienkonferenz”. Den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellen sich Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und Gesundheitsdirektor Pierpaolo Bertoli.

Die Medienkonferenz gliedert sich in drei Abschnitte: Sie beginnt mit Statements in deutscher und dann in italienischer Sprache. Anschließend werden die Fragen der Medienvertreter in einer Sprache vorgelesen und in beiden Sprachen beantwortet.