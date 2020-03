Coronavirus: Kammer ebnet Weg für Unterstützungsmaßnahmen

Rom – „Wir stehen in der Verantwortung, den Menschen, den Familien und den Unternehmen ohne weitere Verzögerungen unter die Arme zu greifen, damit diese die aktuelle Notsituation bewältigen können.“ Dies betont die SVP-Fraktionssprecherin in der Abgeordnetenkammer Renate Gebhard am heutigen Mittwochnachmittag im Zuge der Abstimmung zur Abänderung des ursprünglich genehmigten Haushalts 2020.

Mit einem Hilfspaket will die italienische Regierung die Familien, die Unternehmen sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der aktuellen Notsituation unterstützen. „Es ist unsere Verantwortung, die Menschen in dieser Krise nicht alleine zu lassen“, unterstreichen die SVP-Kammerabgeordneten Renate Gebhard, Albrecht Plangger und Manfred Schullian. Um die verschiedenen Maßnahmen finanzieren zu können, hat die Abgeordnetenkammer am heutigen Mittwochnachmittag den notwendigen Abweichungen vom ursprünglich genehmigten Haushalt 2020 zugestimmt, sodass die Finanzierung gesichert ist.

Elternzeit, Gutscheine für Babysitting, Ausgleichskasse für alle Bereiche

Zur Unterstützung der Familien und Unternehmen sind eine Reihe von Maßnahmen geplant, wie eine außerordentliche Elternzeit von 12- 15 Tagen mit einer Entlohnung in der Höhe von 30 bis 80 Prozent des Gehaltes je nach Einkommen, die Einführung von Gutscheinen für die Kinderbetreuung in Höhe von 600 bis 1.000 Euro sowie die Ausweitung des flexiblen Arbeitsmodells „Smart Working“. Unter anderem sollen auch Darlehen für Unternehmen bis auf weiteres ausgesetzt, eine Ausgleichskasse für alle Bereiche auf die Beine gestellt sowie soziale Ausgleichsmassnahmen ausgedehn t werden. Insgesamt sind bis zu 25 Milliarden Euro für die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen.