Coronavirus: Psychologische Hilfe ist Thema bei Medienkonferenz

Bozen – Wegen der Corona-Situation stehen viele Menschen unter Druck. Wie man damit umgehen kann und welche Anlaufstellen Hilfe bieten, ist Thema der heutigen “virtuellen Landesmedienkonferenz”.

Die Vorbeugemaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus stellen die gesamte Gesellschaft vor eine Belastungsprobe: Die einen verbringen ungewohnt viel Zeit gemeinsam zuhause, manche stehen unter extrem hohen Belastungen, viele müssen sich um ihre eigene aber auch die finanzielle Zukunft ihrer Mitarbeitenden sorgen.

Nicht alle halten dem Druck alleine stand. In diesem Fall ist es gut, Hilfe anzunehmen. Welche Anlaufstellen es in Südtirol gibt und warum es gut ist, Hilfe von Nahestehenden, aber auch von offiziellen Diensten in Anspruch zu nehmen, das ist Thema der heutigen “virtuellen Landesmedienkonferenz”, in deren Rahmen die Landespresseagentur (LPA) um 16.30 Uhr im Pressesaal des Landhaus 1 in Bozen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und Bettina Meraner vom “Netzwerk psychische Gesundheit” begrüßt.

Wie gewohnt werden auch die aktuellen Daten und Fakten rund um das Coronavirus und Covid-19 vorgestellt.