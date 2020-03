Covid-19: “Vergessen wir Geflüchtete und Obdachlose nicht”

Bozen – In diesen durch Covid-19 gezeichneten Tagen, sorgen wir uns besonders um kranke und ältere Menschen, sowie um die Sanitätsmitarbeiter, die diese Krise an forderster Front bewältigen müssen, ihnen gilt unsere Solidarität. Doch lasst uns auch Geflüchtete und Obdachlose nicht vergessen. Das schreiben die Grünen in einer Aussendung.

“Das sind Menschen, die auch heute noch Tage und teilweise auch die Nächte auf der Straße verbringen oder in Aufnahmezentren. Es sind Asylsuchende, Geflüchtete, Obdachlose, Familien mit Kindern, Kranke und gefährdete Menschen, Frauen und unbegleitete Minderjährige, die vor Krieg und Armut fliehen.

In diesem Moment sind diese Menschen besonders zu schützen, gemeinsam mit den Mitarbeiter und Freiwilligen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich. In Anbetracht der Präventionsmaßnahmen zur Covid-19 Krise, der etwa 50 Personen auf den Wartelisten der Unterkünfte, sowie der absehbaren Erhöhung der Zahl von Menschen ohne Unterkunft durch die geplante Schließung der Unterkünfte Zeilerhof und in der Carducci Straße im März, rufen die Bozner Grünen die zuständigen Institutionen auf die Unterkunftsplätze für Obdachlose und Geflüchtete aufzustocken”, so die Grünen.

“Diese Erhöhung der Unterkunftsplätze kann Räumungen, wie heute geschehen, vermeiden, die öffentliche Sicherheit erhöhen und ermöglicht bessere und nachhaltiger Lebensbedingungen für die Betroffenen”, so die Grünen.