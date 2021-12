Bozen – Wie bereits angekündigt, wurde heute die Neue Covid-Notverordnung veröffentlicht. Laut Berichten des Nachrichtenportal “stol.it”, gelten die beschlossenen Regelungen vom 06.Dezember, bis voraussichtlich 15.Jänner.

Die 2G-Regel gilt ab Montag in Bars und Restaurants, in Kinos, Theatern und für Sportevents. Auch für Tanzveranstaltungen und in Diskotheken gilt die 2G-Regel.

In öffentlichen Verkehrsmitteln, Gemeinschaftsduschen, Umkleidekabinen, Chor- und Musikproben, Mensen und für Hotel-Check-Ins gilt weiterhin die 3G-Regelung.

Außerdem gilt ab dem 06.Dezember wieder eine allgemeine Maskenpflicht und zwar sowohl im Innenräumen, als auch im Freien. Für die Schule, Tätigkeiten der Wirtschaft, Produktion und Verwaltung sowie den Sozialbereich bleiben die bisherigen Regeln gültig.