Cunfin-Böden: Freie Liste für Naturpark – keine Antwort von SVP

Kastelruth – Kurz vor den Wahlen eines neuen Gemeinderats und Bürgermeisters in Kastelruth am kommenden Sonntag, dem 13. November meldet sich auch die Initiativgruppe Nosc Cunfin zu Wort.

Im Vorfeld der Wahlen hat sie den einzelnen Listen mehrere Fragen zu den Cunfin-Böden zugestellt. Die Initiativegruppe fordert bekanntlich die Unterschutzstellung der Langkofelgruppe mit den unberührten Cunfin-Böden und deren Ausweisung als Ruhezone ohne weitere neue Erschließungen.

„Wir haben ein ausführliches Antwortschreiben der Freien Liste Kastelruth und eine persönliche Antwort des Bürgermeisterkandidaten der Andreas Colli der Liste ‚Mir Bürger‘ erhalten. Von der SVP ist kein Schreiben eingetroffen“, erklärt die Initiativgruppe in einer Pressemitteilung.

Die Initiativgruppe war bei den verschiedenen Wahlveranstaltungen anwesend. Man sei erfreut, dass das Thema Cunfin-Böden dabei wiederholt angesprochen worden und darüber reflektiert worden sei. „Die Zukunft der Cunfin-Böden am Fuße der Langkofelgruppe ist eine große Aufgabe für die nächste Gemeindeverwaltung. Wir hoffen, dass diese sich der Dringlichkeit bewusst sein wird, dass es für die Cunfin-Böden mit der Langkofelgruppe endlich eine endgültige Unterschutzstellung braucht. Wir appellieren an die zukünftigen Gemeindeverwalterinnen und -verwalter, ihre Entscheidungen mit Verantwortung zu treffen und sehr zügig einen Beschluss zur Eingliederung der Cunfin-Böden samt Langkofelgruppe in einen Naturpark verfassen“, erklärt die Initiativgruppe.

Während Bürgermeisterkandidat Andreas Colli zunächst das Fazit der laut Masterplan einzusetzenden übergemeindlichen Kommission abwarten möchte, ist die Freie Liste Kastelruth klar für eine Unterschutzstellung. Die Liste lehnt auch eine neue Liftverbindung von Monte Pana nach Saltria ab.