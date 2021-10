Dal Medico hat erste Gesprächsrunde abgeschlossen

Neue Stadtregierung in Meran

Meran – Gleich nach seinem Amtsantritt hat Merans Bürgermeister Dario Dal Medico mit den Gesprächen zur Bildung der neuen Meraner Stadtregierung begonnen.

In diesen Tagen hat sich Bürgermeister Dario Dal Medico – zusammen mit der Delegation der zwei Bürgerlisten La Civica per Merano und Alleanza per Merano – mit allen im neu gewählten Meraner Gemeinderat vertretenen Parteien getroffen.

Dabei wurden „in entspannter und kooperativer Stimmung“ die wichtigsten Themenbereiche der jeweiligen Programme besprochen. Kommende Woche stehen auf der Agenda weitere Gespräche.