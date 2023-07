Das Tiroler Miteinander leben

Naturnser Bürgermeister bei Schützenfest in Axams

Naturns/Axams – Im Jahre 1984 begann die Gemeinde Naturns zur 175-Jahr Feier des Herz-Jesu-Gelöbnisses eine freundschaftliche Beziehung zur Gemeinde Axams in Nordtirol. Seither pflegt man diese Freundschaft durch gegenseitige Besuche: Vor kurzem fand das große Fest der Tiroler Schützen aus dem Bataillon Sonnenburg in Axams statt – an dem auch der Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell teilnahm.

Die Gemeinde Axams liegt nur neun Kilometer von der Landeshauptstadt Innsbruck entfernt. Sportbegeisterten ist das Dorf wegen des Olympiagebietes Axamer Lizum bekannt. Geschichtsinteressierte wissen aber auch, dass die freiwilligen Schützen des Landgerichtes Sonnenburg, zu dem auch Axams gehört, 1487 in einem Aufgebot des Tiroler Landsturmes standen, das in der Schlacht bei Calliano gegen ein wesentlich größeres Berufsheer des Dogen von Venedig kämpfte. Somit kann 1487 als urkundlich gesicherter Beginn des organisierten Schützenwesens in Axams angenommen werden. Damit stellt Axams eine der ältesten Kompanien des Landes. Mit aktuell 80 Mann und fünf Marketenderinnen weist die Georg-Bucher-Schützenkompanie heute eine beachtliche Frau- und Mannschaft vor.

Am vergangenen Wochenende ging das große Schützenfest des Bataillons Sonnenburg in Axams unter dem gastgebenden Hauptmann Christian Holzknecht über die Bühne. Der Höhepunkt war das Schützenfest mit rund 900 Teilnehmenden. Als Ehrengast begrüßte der Bürgermeister von Axams, Thomas Suitner neben Landeshauptmann Anton Mattle und Landeskommandant Major Thomas Saurer auch den Bürgermeister der Südtiroler Partnergemeinde Naturns Zeno Christanell. In seiner Festansprache lobte Mattle den großen Einsatz der Tiroler Schützen für die Demokratie und eine inklusive, bunte Gesellschaft. „Wer eine klare Wertehaltung hat, ist auch tolerant gegenüber anderer Meinung“, unterstrich der Landeshauptmann.

„Das Tiroler Miteinander lebt von persönlichen Begegnungen und dem Austausch über zukünftige Entwicklungen. Deshalb sind Partnerschaftsbesuche wichtig und auch lehrreich“, zog der Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell nach zwei Tagen Resümee.