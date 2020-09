Decarli: „Kinder sind unsere Zukunft!“

Auer – Am Freitag hat sich Landesrat Philipp Achammer gemeinsam mit den Vertretern der Volkspartei Auer selbst ein Bild von der Lage rund um den Kindergarten gemacht. Im Fokus stand dabei die anstehende Neugestaltung, damit die aller Kleinsten die besten Voraussetzungen für ihr Gedeihen haben.

Es war Freitagmittag, als der Landesrat für Bildung Philipp Achammer nach Auer kam, um sich vor Ort selbst ein Bild von den Um- bzw. Neubauplänen des Kindergartens zu machen. Gemeinsam mit Vertretern der SVP-Ortsgruppe Auer und ihrem Bürgermeisterkandidaten Stefan Decarli besichtigte Achammer das bestehende Gebäude. Dabei wurden verschiedene Lösungsansätze durchgesprochen und konkrete Maßnahmen angedacht. Alle Beteiligten waren sich dabei einig, dass für die Zukunft der Kinder nicht gespart werden darf.

„Für uns war das direkte Gespräch mit den Eltern ein sehr wichtiger Input. Wir wollen in der kommenden Legislaturperiode Verantwortung übernehmen und mit nachhaltiger Sachpolitik Lösungen erarbeiten. Um dies zu schaffen, müssen wir aber erst wissen, was den Eltern am Herz liegt und wo der Schuh drückt. Als Vater von drei Kindern weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, seine Anliegen zum Wohle der Schützlinge vorzubringen und gehört zu werden“, so der unabhängige Bürgermeisterkandidat Stefan Decarli.

An die Besichtigung anschließend ging es für alle Anwesenden zu einem offenen Gespräch auf den Dorfplatz. Mit dieser Aktion wollte die Ortsgruppe Auer das Thema Bildung und Zukunft ganz in den Fokus stellen und sich direkt bei den Eltern der Kleinen über die Sorgen und Nöte informieren. Decarli meinte abschließend: „Wir gehen die Zukunft aktiv an und wenn es brennt, stellen wir uns der Verantwortung.“