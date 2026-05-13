Deeg fordert mehr Unterstützung und Anerkennung für Familien

Von: mk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages der Familie am 15. Mai unterstreicht die SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg die grundlegende Bedeutung der Familie für Gesellschaft und Zusammenhalt. Der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Aktionstag sei ein wichtiger Anlass, um die Leistungen von Familien sichtbar zu machen und gleichzeitig bestehende Herausforderungen offen anzusprechen.

„Familien leisten tagtäglich Enormes – oft still und selbstverständlich. Sie geben Kindern Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung und vermitteln Werte, Verantwortung und Gemeinschaftssinn“, betont Deeg. Gerade in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen und des demographischen Wandels seien stabile familiäre Strukturen wichtiger denn je.

Besonders hebt Deeg die Rolle von Frauen hervor, die nach wie vor einen Großteil der Erziehungs-, Pflege- und Sorgearbeit übernehmen. Diese Leistungen seien unverzichtbar für das Funktionieren der Gesellschaft, würden jedoch vielfach noch zu wenig anerkannt – sowohl gesellschaftlich als auch finanziell. „Sorgearbeit darf nicht unsichtbar bleiben. Wer Verantwortung für Kinder, ältere Menschen oder Angehörige übernimmt, verdient Wertschätzung und bessere soziale Absicherung“, so Deeg.

Der Internationale Tag der Familie erinnere auch daran, dass Familien gute Rahmenbedingungen brauchen, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können. Dazu gehören leistbares Wohnen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hochwertige Betreuungsangebote sowie mehr Unterstützung für Alleinerziehende und pflegende Angehörige.

Deeg verweist zudem auf die wichtige Arbeit von Familienorganisationen und Beratungsstellen in Südtirol, die Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen begleiten und stärken. Sie leisten laut Deeg einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und schaffen Räume für Austausch, Unterstützung und Bildung.

„Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und Zusammenhalt leben. Deshalb müssen wir alles daransetzen, Familien in ihrer Vielfalt zu stärken und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie verdienen“, erklärt Deeg abschließend.