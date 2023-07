Delegation aus dem Bundestag im Landtag

Bozen – Eine Delegation der CDU-Landesgruppen Rheinland-Pfalz und Saarland im Bundestag unter der Leitung von Thomas Gebhart, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Rheinland-Pfalz, weilt derzeit in Südtirol. Heute hat Landtags-Vizepräsident Josef Noggler die Abgeordneten im Landtag empfangen.

Noggler gab den Besuchern einen Überblick über die Südtiroler Autonomie und die gesetzgeberischen Zuständigkeiten des Landes und der Region sowie die Aufgaben und Funktionen des Landtags. Ebenso informierte er über das Zusammenleben der Sprachgruppen im Land.

„Die CDU-Bundestagsabgeordneten zeigten sich besonders interessiert an der Parteienlandschaft im Landtag, der Frauenquote auf den Kandidatenlisten für die Landtagswahlen und an der Aufteilung der finanziellen Zuständigkeiten im sozialen Bereich, etwa für Pensionen und Renten oder Sozialhilfe“, berichtete Vizepräsident Noggler. „Thematisiert wurde auch der politische Status quo in Rom.“

Im Anschluss an das Gespräch mit Noggler tauschte sich die Delegation mit Arnold Schuler, Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz, aus und nutzte die Gelegenheit, um Fragen zu dessen Zuständigkeitsbereichen zu stellen. Zur Rolle der Landwirtschaft für Südtirol meinte LR Schuler, dass diese entscheidend sei: „Es geht nicht nur um die Produktion von Nahrungsmitteln, sondern auch um den Erhalt unserer Kulturlandschaft, den Schutz der Biodiversität und die Bewahrung traditioneller landwirtschaftlicher Praktiken. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Qualität und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft zu fördern und sie als herausragendes Merkmal unseres Landes zu positionieren.” Auf der anderen Seite sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig, der maßgeblich zu Entwicklung und zu Wohlstand des Landes beitrage. „Wir müssen jedoch die Grenzen des Marktes im Tourismussektor erkennen und eine ausgewogene Entwicklung sicherstellen. Die Bettenobergrenze ist ein Instrument, um eine nachhaltige Tourismusentwicklung zu fördern”, erklärte Landesrat Schuler. Die Delegation würdigte die Bemühungen zur Förderung der Regionenmarke Südtirol, die eine wichtige strategische Maßnahme sei, um Südtirol national und international als qualitätsbewussten und attraktiven Ort zu positionieren.

Am morgigen Mittwoch wird LR Schuler die Bundestagsabgeordneten auch im Landesversuchszentrum Laimburg empfangen, wo sie sich u.a. über die aktuellen Versuchstätigkeiten im Bereich Apfel- und Weinanbau informieren werden.

Die CDU-Landesgruppen Rheinland-Pfalz und Saarland sind vom 17. bis 20. Juli auf Südtirol-Besuch. Neben Delegationsleiter Gebhart nehmen daran auch Mechthild Heil, die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan Metzler, Josef Oster, Erwin Rüddel, Johannes Steiniger und Markus Uhl teil.