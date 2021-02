Demo gegen den Lockdown

Bozen – Die Gruppe „Freie Bürger Südtirol Cittadini liberi“ ruft zu einer Kundgebung in Bozen gegen den Lockdown auf. Die Demonstration soll am Sonntagvormittag um 10.00 Uhr am Magnago-Platz in Bozen starten.

Die Kundgebung ist offiziell angemeldet, die Besetzung des Platzes genehmigt. Die Teilnehmer werden an die „Einhaltung aller geltenden Gesetze“ in Eigenverantwortung aufgerufen.

Hinter der Gruppe stecken neben Impfskeptikern und Kritikern eines Impfzwangs unter anderem der ehemalige Landtagsabgeordnete der Bürgerunion, Andreas Pöder. Bei den Landtagswahlen im Jahr 2018 erzielte er mit seiner Ein-Mann-Partei nur noch 1,3 Prozent der Wählerstimmen und verpasste damit einen erneuten Einzug in den Landtag.

Italien stuft Südtirol mittlerweile orange ein, Europa hält das Land hingegen aufgrund des Infektionsgeschehens nach wie vor für eine dunkelrote Zone.