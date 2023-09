Demokratische Partei Südtirols zu Auffang- und Rückführungszentrum

Bozen – Heute hat die Demokratische Partei Südtirols eine Konferenz über den Vorschlag zur Einrichtung eines Rückführungszentrums (in der Folge “CPR”) in Bozen abgehalten.

Sekretär Bettio wies darauf hin, dass die nationale Regierung nicht in der Lage ist, die Situation zu regeln und glaubt, sie mit Scheinmaßnahmen und einer absurden Kampagne zur Kriminalisierung von NGOs lösen zu können. Wir sehen so eine Art Truman-Show der Verzweiflung, anstatt die Situation ordentlich zu verwalten.

Stadtrat Repetto stellte seine Landtagsanfrage ein und prangerte die Idee der Regierung an, ein Lager in einem Kontext zu errichten, der ganz andere Maßnahmen erfordere. Repetto erinnerte daran, dass der PD an vorderster Front steht, um die Legalität zu verteidigen, aber das muss ernsthaft geschehen und darf die Gesellschaft nicht verhöhnen.

Senator Spagnolli erinnerte an unsere Geschichte und betonte, dass wir in der heutigen Zeit große Probleme wie die Migration nicht mehr mit Kriegen lösen können.

Luisa Gnecchi betonte, dass man an einem Dekret über legale Migrationsströme arbeiten müsse, was auch die Unternehmen fordern. Wir sollten zumindest auf die Bedürfnisse reagieren. Die Idee, ein CPR einzurichten, ist an sich schon falsch, schon recht die Idee, es in Bozen anzusiedeln.

Sekretär Bettio erinnerte daran, dass diejenigen, die in einem zivilisierten Land Straftaten begehen, ins Gefängnis kommen und nicht in ein CPR. Wir müssen auf europäischer Ebene an der Verteilung arbeiten, aber wenn die wichtigsten Verbündeten unserer Regierung die ersten sind, die alles blockieren, haben wir ein Problem.

Juri Andriollo wies darauf hin, dass es sich um einen Akt handelt, der sich offen gegen die Stadt Bozen richtet, die als Auffangbecken für die Probleme des Landes betrachtet wird. Bozen tut seine Pflicht, aber sie sollte nicht überfordert werden.

Laut Daniela Rossi mangelt es an Organisation, so dass es zu einer endlosen Notlage kommt. Ein weiteres Problem stellen die unbegleiteten Minderjährigen und jungen Frauen dar, die letztlich von den Gemeinden betreut werden, auf die die Last abgewälzt wird, ohne dass die notwendige Unterstützung geleistet wird.

Der Bozner Stadtrat Fattor wies darauf hin, dass sich derzeit 1.200 Personen in Bozen aufhalten, die ohne Aufenthaltsgenehmigung sind, Asylbewerber und Obdachlose. Unter Verweis auf nationale Daten stellte er fest, dass nur 2023 den 90.000 Anlandungen 2.600 Rückführungen gegenüberstehen. Es handelt sich also nicht um ein geeignetes Instrument, um das Phänomen einzudämmen, wenn nicht marginal. Dies erklärt auch die Unbrauchbarkeit der angekündigten Struktur.

Sonia Zanotti erinnerte am Ende des Treffens daran, dass es sich um Menschen handelt, die wie wir alle das Recht auf ein Leben in Würde haben.

ZUSAMMENFASSUNG:

Der PD spricht sich gegen das Instrument des CPR zur Bewältigung der Herausforderungen der Migration aus, da es konzeptionell falsch ist, zur Lösung der Probleme nichts beiträgt und tendenziell kontraproduktiv ist;

Der PD ist der Ansicht, dass die Kriminalität im ganzen Land mit der gleichen Entschlossenheit bekämpft werden sollte: auf gefährliche Personen wartet Gefängnis, unabhängig davon, woher sie kommen;

Der PD hält die Idee, ein CPR in Bozen zu eröffnen, für ein weiteres Zeichen der Verachtung gegenüber der Südtiroler Landeshauptstadt, die jetzt schon so viele, zu viele Lasten zu tragen hat.

Wir brauchen seit Jahrzehnten dringend eine ernsthafte europäische Politik für legale Migration. Sie muss mit den richtigen Verbündeten vorangetrieben werden.