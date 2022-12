Der Kommissar kommt nach Sand in Taufers

Sand in Taufers – Für einen Paukenschlag sorgt der Gemeinderat in Sand in Taufers. Am Morgen ist ein Misstrauensantrag der SVP gegen Bürgermeister Josef Nöckler angenommen worden.

Nöckler war bei den letzten Gemeinderatswahlen als Vertreter Bürgerliste ins höchste Amt der Gemeindestube gewählt worden.

Anlass der Unstimmigkeiten war unter anderem Nöcklers Absicht, das Hallenschwimmbad Cascade aufgrund der hohen Betriebskosten zu schließen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Volkspartei hatte sich dagegen ausgesprochen und konnte sich nun in einem Misstrauensvotum gegen den Bürgermeister durchsetzen.

Damit wird ein kommissarischer Verwalter ernannt, der die Geschicke der Gemeinde bis zu den Neuwahlen leitet.