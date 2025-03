Dieter Steger: „Die Südtiroler Volkspartei nimmt Abschied von Luis Kröll“

Von: mk

Bozen/Schenna – Unerwartet ist Luis Kröll aus Schenna vorgestern verunglückt und in Folge seinen schweren Verletzungen erlegen. Luis Kröll war über 25 Jahre eine feste Größe in der Gemeindepolitik Schenna, drei Amtsperioden davon als Bürgermeister. Aber auch darüber hinaus reichte sein Engagement. So bekleidete er das Amt des Bezirkspräsidenten, war tätig in diversen Vereinen und war langjähriger Funktionär in der Südtiroler Volkspartei.

„Mit Luis Kröll ist unerwartet und plötzlich ein Mensch von uns gegangen, der in seiner Gemeinde, für seinen Bezirk, aber auch darüber hinaus eine feste Größe war. Ich habe Luis immer als einen zugewandten Menschen erlebt, der ein Auge für das Wesentliche hatte“, erinnert sich SVP-Obmann Dieter Steger. „Wir sprechen oft von Menschen, die für die Gemeinschaft eine Säule sind, weil sie sind wie sie sind und weil sie -verdientermaßen- das Vertrauen ihres Umfeldes genießen. Luis war eine solche Säule – er wird fehlen“

„Im Namen der Volkspartei, aber auch persönlich, ist es mir ein großes Anliegen den Familienangehörigen, sowie den Hinterbliebenen unser tierempfundenes Beileid auszusprechen“, schließt Dieter Steger.