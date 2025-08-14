Aktuelle Seite: Home > Politik > Doskozil will österreichweite Lkw-Maut auf Landesstraßen
In Österreich sind nur die Autobahnen und Schnellstraßen bemautet

Doskozil will österreichweite Lkw-Maut auf Landesstraßen

Donnerstag, 14. August 2025 | 14:00 Uhr
In Österreich sind nur die Autobahnen und Schnellstraßen bemautet Lkw Autobahn Verkehr
APA/APA/dpa/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: apa

Für das Burgenland hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Einführung einer Lkw-Maut für Landesstraßen bereits angekündigt. “Noch besser wäre ein gesamtösterreichisches Modell mit einer Lkw-Maut für Bundes- und Landesstraßen”, erklärte er im Nachrichtenmagazin “News”. Bei diesem sollen die Länder ihren Anteil an den Einnahmen bekommen. “Das würde die Länder massiv entlasten und beim Stabilitätspakt helfen”, so Doskozil.

Sparen alleine würde nicht reichen, man müsse über neue Modelle nachdenken. Eines davon könnte die Lkw-Maut sein: “Das Budget für die Straßen würde vollkommen über die Vignette laufen und wir hätten Mittel frei für andere Dinge”, zeigte sich der Landeshauptmann überzeugt.

Kritik von ÖVP, Lob vom VCÖ

Die burgenländischen Freiheitlichen lehnen diesen Vorschlag ab. In einer Aussendung erklärte Klubobmann Norbert Hofer, die Kosten hierfür würden die Konsumenten zahlen – durch höhere Transportkosten und steigende Preise. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten dürfe es jedenfalls “keine neuen Belastungen” geben, so Hofer.

Ähnlich der Verkehrssprecher der Volkspartei Joachim Schnabel: “Mit der Forderung nach einer Lkw-Maut gießt Landeshauptmann Doskozil einmal mehr Öl ins Feuer und riskiert, die ohnehin hohe Inflation weiter anzuheizen.” Höhere Transportkosten würden nicht nur die Transportunternehmen treffen, sondern sich auf alle Branchen auswirken und am Ende bei den Konsumenten landen. Schnabel pocht auf “durchdachte Konzepte statt Schnellschüsse”.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hingegen begrüßt Doskozils Vorschlag. Lastwagen würden die Straßen belasten, teure Sanierungen seien die Folge. Derzeit müssen für diese Schäden alle Steuerzahler aufkommen. Eine Lkw-Maut hingegen würde die Kosten “verursachergerecht verteilen”, hieß es in einer Aussendung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
95
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
60
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
58
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 