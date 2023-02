Drei Südtiroler erhalten Ehrenzeichen des Landes Tirol

Verleihung am 20. Februar in Innsbruck

Bozen – Die Landeshauptleute Anton Mattle und Arno Kompatscher werden am Montag kommender Woche in Innsbruck acht Persönlichkeiten das Ehrenzeichen des Landes Tirol verleihen, darunter drei aus Südtirol.

Am 20. Februar, dem Todestag Andreas Hofers, werden jedes Jahr verdiente Persönlichkeiten aus Nord-, Ost- und Südtirol mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet. In diesem Jahr werden acht Personen, drei davon aus Südtirol, für ihr “hervorragendes öffentliches oder privates Wirken” mit dieser hohen Tiroler Landesauszeichnung geehrt.

Bei den drei Südtiroler Persönlichkeiten, die in diesem Jahr ausgezeichnet werden, handelt es sich um die Leiterin des Vinzi-Marktes in Bozen, Sabine Eccel, um den langjährigen Verbandsobmann der Südtiroler Musikkapellen, Josef Fauster, und um den Begründer und Chefarzt der Neonatologie-Abteilung am Krankenhaus Bozen, Hubert Messner.

Vor der feierlichen Verleihung findet im Rahmen der Landesgedenkfeier um 8.30 Uhr die traditionelle Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel statt. Im Anschluss wird ein Gedenkgottesdienst um 9.30 Uhr in der Hofkirche Innsbruck gefeiert.

Der Festakt zur Verleihung der Ehrenzeichen mit den Landeshauptleuten von Tirol, Anton Mattle, und Südtirol, Arno Kompatscher, beginnt am Montag, den 20. Februar 2023 um 11.00 Uhr im Riesensaal der Hofburg in Innsbruck.

Das Land Tirol verleiht am 20. Februar zudem nachträglich den Tiroler Adler-Orden. Dieser Orden war mit Beschluss der Tiroler Landesregierung in den Jahren 2019, 2021 und 2022 Persönlichkeiten zugesprochen worden, die sich um Tirol in höchstem Maß verdient gemacht haben.