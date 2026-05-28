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Drei Personen am Bahnhof Winterthur verletzt

Drei Verletzte bei Terrorakt im schweizerischen Winterthur

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 16:08 Uhr
Drei Personen am Bahnhof Winterthur verletzt
APA/APA/KEYSTONE/CLAUDIO THOMA
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Von: APA/dpa/sda

Bei einem Terroranschlag am Schweizer Bahnhof Winterthur sind nach Polizeiangaben drei Männer mit einer Stichwaffe verletzt worden. Der mutmaßliche Täter stamme aus Winterthur, hieß es. Der 31-Jährige habe in der Vergangenheit Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat verbreitet und sei fünf Minuten nach dem ausgelösten Alarm festgenommen worden. Es handle sich bei dem Vorfall um einen Terrorakt. Einer der Angegriffenen sei lebensgefährlich verletzt worden.

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