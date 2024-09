Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Libanon

Von: APA/AFP

Der UNO-Sicherheitsrat kommt angesichts der Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Dies teilte der slowenische Vorsitz des Gremiums am Dienstag in New York mit. Die von Frankreich geforderte Sitzung findet demnach um 18.00 Uhr Ortszeit (Donnerstag 00.00 Uhr MESZ) im Beisein von UNO-Generalsekretär António Guterres statt.

Seit dem beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen haben sich die regionalen Spannungen verschärft. Israels Norden steht seitdem unter Dauerbeschuss durch die mit der Hamas verbündete Hisbollah und reagiert auf die Angriffe der proiranischen Schiitenmiliz mit Gegenangriffen im Libanon. In den vergangenen Tagen nahm der Konflikt noch einmal an Intensität zu. Im Libanon starben dabei hunderte Menschen, tausende weitere wurden verletzt.