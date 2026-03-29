Aktuelle Seite: Home > Politik > Drohnen im Südosten Finnlands abgestürzt
Kampfjetzts stiegen zu Drohenaufklärung auf

Drohnen im Südosten Finnlands abgestürzt

Sonntag, 29. März 2026 | 16:50 Uhr
Kampfjetzts stiegen zu Drohenaufklärugn auf
APA/APA/DoD (Themenbild/nicht aktuell/anlassbezogen)/TRINITI LERSCH
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Mehrere mutmaßlich ukrainische Drohnen sind Medienberichten zufolge im Südosten Finnlands abgestürzt. Nach jüngsten Informationen finnischer Behörden seien zwei unbemannte Flugkörper am Sonntagfrüh nördlich beziehungsweise östlich der Stadt Kouvola am Boden aufgeschlagen, berichtete die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yle. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nicht.

“Drohnen haben sich in Finnlands Territorium verirrt. Wir nehmen das sehr ernst”, sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen laut Yle. Seinem Ministerium zufolge waren mehrere Objekte entdeckt worden, die in niedriger Höhe den finnischen Luftraum passierten. Kampfjets seien aufgestiegen, um die Geräte zu identifizieren, hätten sie jedoch nicht abgeschossen, um Kollateralschäden am Boden zu vermeiden.

Die Luftwaffe identifizierte die Flugkörper Yle zufolge als ukrainische Drohnen. Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo erklärte später, die Drohnen stammten “wahrscheinlich” aus der Ukraine, die Vorfälle würden weiter untersucht. Auch er bezeichnete die Luftraum-Verletzung als ernste Angelegenheit.

Ukrainische Drohnenangriffe auf Russlands Ölindustrie

Die Stadt Kouvola liegt rund 70 Kilometer entfernt von der Grenze zur russischen Oblast Leningrad. Laut Opro dürften die verirrten Drohnen im Zusammenhang mit den gezielten Angriffen der Ukraine auf die russische Ölindustrie stehen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind bereits wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt.

Die Ukraine hatte am Wochenende erneut den wichtigen Exporthafen in Ust-Luga an der Ostsee in Brand gesetzt. Den Treffer und das Feuer bestätigte am Sonntag der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bei Telegram. Insgesamt habe die russische Flugabwehr 31 Drohnen im Leningrader Gebiet abgeschossen, sagte er.

Am Sonntag wurde in der Region Leningrad erneut Luftalarm ausgelöst. Drosdenko warnte auf Telegram vor dem möglichen Einflug von Drohnen. Möglicherweise könne die Internet-Geschwindigkeit herabgesetzt werden, schrieb er. Dies ist eine von mehreren Möglichkeiten, um die unbemannten Flieger abzuwehren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtiroler vergeht sich an neugeborenem Sohn: Zwölf Jahre Haft
Kommentare
50
Südtiroler vergeht sich an neugeborenem Sohn: Zwölf Jahre Haft
Trump stellt Unterstützung für NATO-Partner infrage
Kommentare
37
Trump stellt Unterstützung für NATO-Partner infrage
Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt
Kommentare
37
Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt
Gewaltsame Attacke in Meran
Kommentare
24
Gewaltsame Attacke in Meran
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Kommentare
24
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 