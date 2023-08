Durchschnittspreis beim Tanken: Finanzpolizei ahndet 240 Regelverstöße

Rom will mehr Tranparenz

Rom – In Italien sind seit Dienstag die Tankstellen verpflichtet, neben ihren eigenen Spritpreisen auch die regionalen und nationalen Durchschnittspreise für Benzin und Diesel anzugeben. In den vergangenen Tagen hat die Finanzpolizei italienweite Kontrollen durchgeführt.

Die Regelung soll eine stärkere Transparenz bei den Preisen garantieren, damit Verbraucher ihre Wahl der Tankstelle besser treffen können und nicht überteuerte Preise bezahlen müssen.

Die Finanzpolizei hat 234 Tankstellen kontrolliert. Während sich 22 davon auf der Autobahn befanden, stehen 212 auf Straßen in den einzelnen Regionen. Auf Autobahnen muss der neuen Regelung zufolge der nationale Durchschnittspreis angezeigt werden, an allen anderen Tankstellen der regionale Durchschnittspreis.

Insgesamt haben die Ermittler 240 Regelverstöße geahndet. In 126 Fällen fehlte eine Angabe der Preise oder aber die Preise waren falsch angegeben worden. In 114 Fällen haperte es hingegen bei der Mitteilung der Preise ans Ministerium für Unternehmen und Made in Italy.