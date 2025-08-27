Aktuelle Seite: Home > Politik > Effizientere Umsetzung der Gemeindestrategie
Neuorganisation in der Verwaltung

Effizientere Umsetzung der Gemeindestrategie

Mittwoch, 27. August 2025 | 17:09 Uhr
Verwaltung
Trent Erwin/Unsplash
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Um die neuen Projekte von Bürgermeister Corrarati, die sich mit umfangreichen Themen neben der eigentlichen Führung des Bürgermeisteramtes beschäftigen, effizienter umsetzen zu können, hat die Gemeindeverwaltung beschlossen, die Organisationseinheit des Bürgermeisters aufzustocken und eine neue Projekteinheit einzuführen, die bereichsübergreifend arbeitet und mit der schnell auf besondere Gegebenheiten und Anlässe reagiert werden kann.

Die neue Projekteinheit wird strategisch wichtige Projekte mit einer kurz- und langfristigen Ausrichtung begleiten. Es handelt sich um bereichsübergreifende Projekte, bei denen gemeindeinterne und externe Interessensvertreter koordiniert werden müssen. Zwei Aufgabenbereiche der neuen Projekteinheit sind z.B. die Nachtwirtschaft und die Nachbarschaftskontrolle.

Eine weitere Aufgabe ist die zentrale Verwaltung der Veranstaltungen und Events, die für die Stadt von strategischer Bedeutung sind. Hierzu gehören sowohl jene, die die Gemeinde Bozen selbst organisiert, als auch jene, die von der Gemeindeverwaltung ermächtigt werden. Die zentrale Verwaltung ist die Voraussetzung für die Einführung eines Einheitsschalters für die Genehmigung von Veranstaltungen und Events. Diesen Einheitsschalter fordern die Vereine und die Organisatoren von Veranstaltungen bereits seit einigen Jahren, denn mit seiner Einführung könnten die Verfahren beschleunigt und vereinfacht werden.

Die Leitung der neuen Projekteinheit wurde Frau Sabrina Michielli übertragen. Sie hat in den vergangenen Jahren die Organisationseinheit des Bürgermeisters geleitet. Frau Michielli verfügt über eine umfangreiche Berufserfahrung im Management von Kulturprojekten der öffentlichen Hand und von privaten Organisatoren. Die Leitung der Organisationseinheit des Bürgermeisters übernimmt ab Oktober Frau Marcella Macaluso. Sie hat diese Organisationseinheit bereits in der Vergangenheit geleitet und auch andere Aufgaben in Führungsposition ausgeübt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
139
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
49
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Operation Sonnenfinsternis
Kommentare
42
Operation Sonnenfinsternis
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
42
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
37
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 