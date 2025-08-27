Effizientere Umsetzung der Gemeindestrategie

Von: Ivd

Bozen – Um die neuen Projekte von Bürgermeister Corrarati, die sich mit umfangreichen Themen neben der eigentlichen Führung des Bürgermeisteramtes beschäftigen, effizienter umsetzen zu können, hat die Gemeindeverwaltung beschlossen, die Organisationseinheit des Bürgermeisters aufzustocken und eine neue Projekteinheit einzuführen, die bereichsübergreifend arbeitet und mit der schnell auf besondere Gegebenheiten und Anlässe reagiert werden kann.

Die neue Projekteinheit wird strategisch wichtige Projekte mit einer kurz- und langfristigen Ausrichtung begleiten. Es handelt sich um bereichsübergreifende Projekte, bei denen gemeindeinterne und externe Interessensvertreter koordiniert werden müssen. Zwei Aufgabenbereiche der neuen Projekteinheit sind z.B. die Nachtwirtschaft und die Nachbarschaftskontrolle.

Eine weitere Aufgabe ist die zentrale Verwaltung der Veranstaltungen und Events, die für die Stadt von strategischer Bedeutung sind. Hierzu gehören sowohl jene, die die Gemeinde Bozen selbst organisiert, als auch jene, die von der Gemeindeverwaltung ermächtigt werden. Die zentrale Verwaltung ist die Voraussetzung für die Einführung eines Einheitsschalters für die Genehmigung von Veranstaltungen und Events. Diesen Einheitsschalter fordern die Vereine und die Organisatoren von Veranstaltungen bereits seit einigen Jahren, denn mit seiner Einführung könnten die Verfahren beschleunigt und vereinfacht werden.

Die Leitung der neuen Projekteinheit wurde Frau Sabrina Michielli übertragen. Sie hat in den vergangenen Jahren die Organisationseinheit des Bürgermeisters geleitet. Frau Michielli verfügt über eine umfangreiche Berufserfahrung im Management von Kulturprojekten der öffentlichen Hand und von privaten Organisatoren. Die Leitung der Organisationseinheit des Bürgermeisters übernimmt ab Oktober Frau Marcella Macaluso. Sie hat diese Organisationseinheit bereits in der Vergangenheit geleitet und auch andere Aufgaben in Führungsposition ausgeübt.