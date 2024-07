Ehemaliges NISF-Gebäude erhält neue Bestimmung

Von: mk

Bozen – Im Jahr 2023 hatte das Land die Immobilien, die ehemals vom Nationalen Institut für soziale Fürsorge (NISF/INPS) genutzt worden waren, angekauft. Sie befinden sich am Siegesplatz und in der Freiheitsstraße in Bozen. Nun wird dort Platz für weitere Räume für die Südtiroler Einzugsdienste AG geschaffen: Fünf Büros kommen neu dazu, womit insgesamt 67 Arbeitsplätze auf rund 1750 Quadratmetern genutzt werden können. Vorgesehen ist auch die Verwirklichung von zwölf überdachten Autostellplätzen und sieben Parkplätze im Innenhof.

Beim Studentenwohnheim soll ein soziales Wohnprojekt mit gemeinsamer Nutzung eines Teils der Gemeinschaftsräume und der dazugehörigen Einrichtungen umgesetzt werden. Das Projekt sieht zehn Wohnungen mit einer Fläche von ca. 1400 Quadratmetern vor. Im Komplex befinden sich zudem Räume mit einer Gesamtfläche von circa 230 Quadratmetern, die als gemeinsamer Arbeitsraum und Co-Working-Space sowie als Büro für die Verwaltung der Wohnungen genutzt werden können.

“Wir wissen, wie schwierig es derzeit ist, in Bozen Räumlichkeiten zu finden. Dieses Projekt ist darum umso wichtiger, weil damit der Gemeinschaft ein ansonsten ungenutzter Raum zurückgegeben wird. Wir können auf diese Weise rund 60 Studierenden eine Wohnlösung anbieten und somit junge Menschen in das Stadtviertel rund um den Siegesplatz bringen. Außerdem sparen wir mit der Unterbringung der Südtiroler Einzugsdienste rund 200.000 Euro ein, die wir derzeit als Miete für deren Büros ausgeben”, betonte der Landesrat für Hochbau und Valorisierung des Vermögens, Christian Bianchi.

Nun würden alle notwendigen Schritte eingeleitet werden, um im Jahr 2026 die notwendigen Arbeiten durchführen und 2027 den Umbau abschließen zu können. .Für das Jahr 2024 sind im Rahmen des Nachtragshaushaltes 5,9 Millionen Euro für die Durchführung der Arbeiten vorgesehen. Bis 2025 soll die Ausschreibung erfolgen und 2026 soll mit den Arbeiten begonnen werden.