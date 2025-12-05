Aktuelle Seite: Home > Politik > Ehrenamt: Landesverzeichnis ist in Ausarbeitung
Landesrätin Pamer dankt im Ehrenamt Tätigen

Ehrenamt: Landesverzeichnis ist in Ausarbeitung

Freitag, 05. Dezember 2025 | 15:40 Uhr
PamerEhrenamt_kf
LPA/Katharina Fleischmann
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Jeder Dritte in Südtirol engagiert sich ehrenamtlich in einem oder mehreren Vereinen. Das Ehrenamt ist damit eine tragende Säule der Gesellschaft, die viele Bereiche des täglichen Lebens bereichert. Am Tag des Ehrenamtes hat Ehrenamtslandesrätin Rosmarie Pamer an der Verleihung der Auszeichnung für ehrenamtliche Verdienste und Initiativen in den Südtiroler Seniorenwohnheimen teilgenommen und würdigte dabei das Engagement und die Hingabe, die viele Menschen in Südtirol für die (älteren) Mitmenschen aufbringen.

“Unser Ehrenamt ist ein so kostbares Gut, das wir in unserem Land haben und auf das wir gut achten müssen.” Denn ehrenamtliches Engagement sei von einem unschätzbaren Wert, ist Pamer überzeugt.

Um dem Ehrenamt Sicherheiten geben zu können, wurde im vergangenen Jahr intensiv am Landesgesetz gearbeitet. Derzeit ist die Ausarbeitung der Durchführungsverordnungen in ihrer Endphase. Parallel dazu wird an den technischen Voraussetzungen gearbeitet, um das Landesverzeichnis möglichst bald den Vereinen zur Verfügung stellen zu können.

Dieses bringt für Vereine mehrere Vorteile, unter anderem die Möglichkeit wirtschaftliche Vergünstigungen durch die öffentliche Verwaltung, die leihweise Nutzung von beweglichen und unbeweglichen Gütern oder die Möglichkeit steuerliche Begünstigungen (Landeskraftfahrzeugsteuer, Landesumschreibungssteuer, regionale Wertschöpfungssteuer oder Gemeindeimmobiliensteuer) in Anspruch nehmen zu können.

“Damit wir Transparenz, Effizienz, Entbürokratisierung und Vereinfachung umsetzen können, braucht es ausreichend Vorbereitungszeit. Schließlich wollen wir mit unserem Landesgesetz unseren Vereinen Rechtssicherheit und Planbarkeit garantieren”, sagt Landesrätin Pamer.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
38
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
38
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
34
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
31
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 