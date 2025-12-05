Ehrenamt: Landesverzeichnis ist in Ausarbeitung

Von: mk

Bozen – Jeder Dritte in Südtirol engagiert sich ehrenamtlich in einem oder mehreren Vereinen. Das Ehrenamt ist damit eine tragende Säule der Gesellschaft, die viele Bereiche des täglichen Lebens bereichert. Am Tag des Ehrenamtes hat Ehrenamtslandesrätin Rosmarie Pamer an der Verleihung der Auszeichnung für ehrenamtliche Verdienste und Initiativen in den Südtiroler Seniorenwohnheimen teilgenommen und würdigte dabei das Engagement und die Hingabe, die viele Menschen in Südtirol für die (älteren) Mitmenschen aufbringen.

“Unser Ehrenamt ist ein so kostbares Gut, das wir in unserem Land haben und auf das wir gut achten müssen.” Denn ehrenamtliches Engagement sei von einem unschätzbaren Wert, ist Pamer überzeugt.

Um dem Ehrenamt Sicherheiten geben zu können, wurde im vergangenen Jahr intensiv am Landesgesetz gearbeitet. Derzeit ist die Ausarbeitung der Durchführungsverordnungen in ihrer Endphase. Parallel dazu wird an den technischen Voraussetzungen gearbeitet, um das Landesverzeichnis möglichst bald den Vereinen zur Verfügung stellen zu können.

Dieses bringt für Vereine mehrere Vorteile, unter anderem die Möglichkeit wirtschaftliche Vergünstigungen durch die öffentliche Verwaltung, die leihweise Nutzung von beweglichen und unbeweglichen Gütern oder die Möglichkeit steuerliche Begünstigungen (Landeskraftfahrzeugsteuer, Landesumschreibungssteuer, regionale Wertschöpfungssteuer oder Gemeindeimmobiliensteuer) in Anspruch nehmen zu können.

“Damit wir Transparenz, Effizienz, Entbürokratisierung und Vereinfachung umsetzen können, braucht es ausreichend Vorbereitungszeit. Schließlich wollen wir mit unserem Landesgesetz unseren Vereinen Rechtssicherheit und Planbarkeit garantieren”, sagt Landesrätin Pamer.