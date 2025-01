Ein besonderer Neujahrsempfang der CSU in Feuchtwangen 

Von: mk

Feuchtwangen – SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder besuchte letzte Woche den Neujahrsempfang der CSU in Feuchtwangen. Dem Neujahrsempfang wohnten auch Artur Auernhammer, CSU-Abgeordneter im deutschen Bundestag, und Andreas Schalk, Landtagsabgeordneter der CSU in Bayern bei.

In seiner Ansprache betonte Harald Stauder, wie viel Bayern und Südtirol verbindet. “Wir teilen nicht nur eine bewegte Geschichte, sondern auch eine tiefe Verbundenheit in unserer Kultur und unseren Werten. Diese Gemeinsamkeiten sind die Basis für eine Partnerschaft, die uns besonders in schwierigen Zeiten trägt”, sagte er. Seine Worte fanden viel Zustimmung im Publikum.

Herausforderungen gemeinsam angehen

Besondere Aufmerksamkeit galt den Themen Transit, Landwirtschaft und den Herausforderungen im ländlichen Raum. Beide Regionen stehen vor ähnlichen Aufgaben: Wie kann der Transitverkehr nachhaltiger gestaltet werden, ohne die Lebensqualität der Menschen zu beeinträchtigen? Wie können Landwirte unterstützt werden, um Tradition und Innovation in Einklang zu bringen? Ein weiteres gemeinsames Anliegen ist der Umgang mit dem Wolf, der viele Landwirte vor große Herausforderungen stellt. “Es geht darum, gemeinsam Lösungen zu finden, die sowohl die Umwelt schützen als auch die wirtschaftliche Grundlage unserer Landwirte sichern”, erklärte Harald Stauder.