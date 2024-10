Ein unermüdlicher Kämpfer für die Anliegen der älteren Generation

Von: Ivd

Brixen – Die Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei (SVP) trauern um Erich Gutgsell, der heute im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Mit ihm verliere die Region einen leidenschaftlichen Fürsprecher der älteren Generation, der sich jahrzehntelang für deren Belange eingesetzt hat, so die Gruppierung. „Erich Gutgsell war nicht nur ein politisches Urgestein, sondern auch eine echte Herzenspersönlichkeit“, erklärte Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+, in einem bewegenden Nachruf.

Ein Leben für die Politik der älteren Generation

Erich Gutgsell hinterlässt eine beachtliche politische Bilanz. Von 2011 bis 2015 war er als Bezirksseniorenvertreter des Wipptals und Mitglied des Landesausschusses der Generation 60+ aktiv. Sein unermüdliches Engagement endete jedoch nicht mit dem Ausscheiden aus dem Amt. „Selbst nach seiner Amtszeit blieb Erich politisch sehr aktiv und setzte sich mit großer Leidenschaft für die Belange der älteren Menschen ein“, würdigt von Dellemann Gutgsells Lebenswerk. Er habe stets den Dialog gesucht, immer mit dem Ziel, die Lebensqualität der Senioren zu verbessern und ihre Interessen in den politischen Diskurs einzubringen.

Unvergessenes Vorbild und engagierter Kämpfer

Erich Gutgsell bleibt vielen als Vorbild im Gedächtnis. Sein Engagement reichte weit über die politischen Ämter hinaus und war geprägt von einer tiefen Überzeugung, dass die ältere Generation eine starke Stimme in der Gesellschaft verdient. „Erich war nicht nur ein Bezirksvorsitzender, er war ein unermüdlicher Kämpfer für Gerechtigkeit und Teilhabe“, so von Dellemann weiter. „Mit seiner Hingabe und seinem Tatendrang wird er uns stets ein unvergessenes Vorbild bleiben.“