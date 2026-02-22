Aktuelle Seite: Home > Politik > Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen
US-Präsident Donald Trump

Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen

Sonntag, 22. Februar 2026 | 15:18 Uhr
US-Präsident Donald Trump
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AL DRAGO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Trump hielt sich zu dieser Zeit in Washington auf. Der Vorfall habe sich am Club Mar-a-Lago in West Palm Beach ereignet, teilte die für den Personenschutz zuständige Behörde weiter mit. Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen.

© 2026 First Avenue GmbH
 