Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen

Von: APA/Reuters

Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Trump hielt sich zu dieser Zeit in Washington auf. Der Vorfall habe sich am Club Mar-a-Lago in West Palm Beach ereignet, teilte die für den Personenschutz zuständige Behörde weiter mit. Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen.