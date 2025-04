“Eine geeinte und motivierte Gruppe für die Zukunft unserer Gemeinde”

Von: ka

St. Kassian – Am 10.04.2025 wurde im Veranstaltungssaal des Kulturhauses in Stern die Liste Badia – La Ila – San Ciascian, die bei den nächsten Gemeinderatswahl am 4. Mai 2025 antreten wird, der Bevölkerung vorgestellt.

Wir sind zwanzig Personen die sich in Alter, Erfahrung und Hintergrund unterscheiden, aber durch ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit und der Verantwortung gegenüber unserer Gemeinschaft vereint sind. Wir haben uns entschlossen, bei den nächsten Gemeinderatswahlen zu kandidieren, weil wir glauben, dass wir durch die Bündelung unserer Kompetenzen und unserer Erfahrungen aus dem Ehrenamt, den Vereinen und dem Berufsleben einen konkreten Beitrag zum Wachstum und zum Wohlbefinden unseres Gebiets leisten können.

Angeführt wird das 20-köpfige Kandidatenteam von einer Persönlichkeit, die Kontinuität und Kompetenz garantiert: Unser Bürgermeisterkandidat Christian Pedevilla war in den letzten Jahren als Gemeindereferent in der Verwaltung tätig, zweieinhalb Jahre lang auch als stellvertretender Bürgermeister. Er hat eng mit dem scheidenden Bürgermeister zusammengearbeitet, von dem er viel lernen konnte und dessen Visionen, Methoden und täglichen Engagement er teilt. Dieser Weg stellt für uns eine solide Basis dar, von der aus wir starten und weitermachen können.

Viele Projekt wurden bereits in Angriff genommen und es wird unsere Priorität sein, sie mit Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit zu Ende zu bringen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, den Blick nach vorne zu richten: schon heute über die Ideen von morgen nachzudenken, Vorschläge und neue Projekte zu entwickeln, die in Zukunft bei sich bietenden Gelegenheiten realisiert werden können.

Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um den scheidenden Gemeindereferenten und Ratsmitgliedern und insbesondere dem derzeitigen Bürgermeister Iaco Frenademetz zu danken, der im Laufe der Jahre eine echte Stütze für unsere Gemeinde war. Sein Engagement, seine Hingabe und seine Führungsqualitäten waren für uns alle ein Bezugspunkt. Wir sind ihm dankbar für seine Arbeit und dafür, dass er ein solides Fundament gelegt hat, auf dem wir nun unsere Zukunft aufbauen können.

Wir sind eine motivierte Gruppe, die im sozialen Gefüge unserer Dörfer verwurzelt ist, die die Bedürfnisse der Bevölkerung kennt und ihnen mit Verantwortung, Leidenschaft und Gewissenhaftigkeit begegnen will. Wir sind davon überzeugt, dass eine öffentliche Verwaltung bürgernah sein muss, fähig zuzuhören und bereit, wirksame Antworten zu geben, auch durch modernes, nachhaltiges und sorgfältiges Management.

Das vollständige Programm wird dieser Pressemitteilung beigelegt und stellt unsere Vision einer dynamischen, integrativen, effizienten und zukunftsorientierten Gemeinde dar. Eine gemeinsame Verpflichtung, die mit Ernsthaftigkeit, Enthusiasmus und einem Geeist der Zusammenarbeit verfolgt werden soll.

Während der Präsentation wurden der Bürgermeisterkandidat Christian Pedevilla, der die Liste anführen wird, und die Kandidatinnen und Kandidaten für das Gemeinderat offiziell vorgestellt:

Agreiter Mirko Bernardi Simon Burchia Elvis Castlunger Lukas

Crazzolara Castlunger Bernadette Flöss Dapoz Jessica Frenademez Andi

Irsara Andreas Irsara Elmar Irsara Raimund Lerchner Greta Manco Augutsto

Pescoll Sottara Lucia Pescollderungg Sara

Ploner Egon Tasser Vittur Lucia

Tavella Pescollderungg Sabine Thaler Stefan

Valentin Walter