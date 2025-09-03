Aktuelle Seite: Home > Politik > “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”
Overtourism laut Benedikter auch in Bozen ein Problem

“Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”

Mittwoch, 03. September 2025 | 16:05 Uhr
Benedikter
press
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Auch Bozen stöhnt unter den Touristenmassen. Stadtrat Claudio Della Ratta lieferte die Daten: 2024 verzeichnete die Stadt Bozen 429.151 Touristenankünfte (ein Plus von mehr als zehn Prozent zum Vorjahr) sowie 945.745 Nächtigungen (ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Das sind Rekordwerte, mit denen Bozen – laut Demoskopia 2025 –  auf Rang drei der am stärksten von den Touristenmassen überlaufenen Städte Italiens liegt, hinter Rimini und Venedig, vor Florenz, Rom und Mailand.

„Dieser statistische Wert manifestiert sich immer öfter als Verkehrskollaps an den Stadt-Zufahrten, überfüllten Parkplätzen, Parksuchverkehr, dem Menschengedränge in wenigen Straßen des Stadtzentrums, die überfüllten Restaurants. Dazu kommt noch die Invasion der ratternden Rollkoffer mit Ziel AirBNBs im Stadtzentrum. Und in wenigen Monaten bringt der nächste Weihnachtsmarkt der  Stadt wieder Besuchermassen – wobei sich dieser Ausnahmezustand schon langsam auf das ganze Jahr ausweitet“, der grüne Gemeinderat Rudi Benedikter in einer Aussendung.

Offenbar hat Bürgermeister Claudio Corrarati das Problem in seinem Ausmaß erkannt. „Wenn wir nicht früh gegensteuern, wird Bozen regelrecht lahmgelegt“, erklärte der Bürgermeister. Auch hds-Präsident Philip Moser betrachtet „ein Besuchermanagement durch Reservierungspflicht oder Besucherobergrenzen als dringend notwendig“.

„Doch da ‚die Touristen‘ nicht als Einzelpersonen von Beschränkungen und Verboten erfasst werden können, muss das ‚Gegensteuern‘ bei der Masse an Touristen an sich ansetzen, beim Phänomen Überfüllung an sich, und dabei das Problem an der Wurzel packen“, erklärt Benedikter. Daher fordern die Grünen im Bozner Gemeinderat den Bürgermeister und den Stadtrat auf, in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt ein Maßnahmenpaket zu schnüren, das sofort umsetzbare Initiativen enthalten soll:

1. Moratorium aller offiziellen Tourismuswerbung für die Stadt durch  Verkehrsamt und IDM (die private und die inoffizielle in den sozialen Medien  wuchert ohnehin immer stärker);

2. Parkleitsystem: In das Parkleitsystem, zu den beiden traditionellen peripheren Parkplätzen „Messe“ und „Siberia“,  auch weitere Parkplätze und Tiefgaragen wie Pfarrhof, Stadthalle, Hadriansplatz,  Landesgericht, Duca d’ Aosta Straße einbeziehen  und – wo nötig – die SASA-Linien anpassen.

3. Anmeldesystem für  Touristenbusse, die ein „Zeitfenster“ für den Innenstadtbesuch vorbuchen müssen (Beispiel Salzburg) und Besucherlimits  für die städtischen Touristen-Hotspots (Beispiel Ötzi-Museum).

„Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft“, zitiert Benedikter Andrea Roedig (Deutschlandfunk Kultur 25.08.2024) zum Phänomen Overtourismus.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
70
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
55
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 