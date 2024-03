Einnahmen veröffentlicht: Holzeisen schlägt ihre Kollegen um Längen

Bozen – Gewählte Abgeordnete in Rom oder Bozen müssen ihre Steuererklärungen und damit ihre Einnahmen offenlegen. Nun hat der Südtiroler Landtag die angegebenen Einkünfte der im Oktober 2023 gewählten Abgeordneten veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Steuererklärungen des Bezugsjahres 2022.

Wie die Zeitung Alto Adige am Sonntag berichtet, ist erstmals eine Frau an der Einkommensliste der Südtiroler Landtagsabgeordneten zu finden. Es handelt sich um Renate Holzeisen, die Brutto-Einnahmen von über 1,13 Millionen Euro deklariert. Dafür bezahlt die Anwältin rund 470.500 Euro an Steuern.

Im krassen Gegensatz dazu steht am Ender Liste der Name von Jürgen Wirth Anderlan, der für 2022 ein Einkommen von null angibt.

Insgesamt haben die 35 Abgeordneten 5,8 Millionen Euro an Einnahmen erklärt. Acht von ihnen haben 2022 unter 100.000 Euro verdient, 24 kommen hingegen auf ein Einkommen zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Lediglich drei Abgeordnete durchbrachen die 200.000-Euro-Grenze.

Neben Renate Holzeisen sind dies Christian Bianchi von der Lega mit 525.671 Euro sowie Franz Ploner vom Team K mit 325.251 Euro. Dahinter kommt Hubert Messner mit 185.333 Euro Brutto-Einkommen im Jahr 2022.