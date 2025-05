Elf Tote nach weiterer Israel-Attacke auf Spital in Gaza

Angriffe auf Kliniken in Khan Younis

Von: APA/dpa

Zum zweiten Mal binnen eines Tages hat Israels Armee ein Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden mindestens elf Menschen getötet. Die israelische Armee schrieb, es handle sich um einen “präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum”. Dieses befinde sich in einer unterirdischen Struktur unter dem Europäischen Krankenhaus der Stadt. Nach unbestätigten Medienberichten galt der Angriff Mohammed al-Sinwar.

Er ist der jüngere Bruder des im vergangenen Jahr getöteten Hamas-Chefs Yahya al-Sinwar und gilt als neuer starker Mann in der islamistischen Miliz. Von palästinensischer Seite gab es zunächst keine Angaben zur Identität der Getöteten und zur Frage, ob al-Sinwar sich unter ihnen befand. Al-Sinwar ist seit der Tötung des Hamas-Militärchefs Mohammed Deif im vergangenen Jahr durch Israel der neue Chef des bewaffneten Hamas-Arms, der Kassam-Brigaden.

Augenzeugen berichteten von einer sehr angespannten Atmosphäre vor Ort nach besonders schweren Angriffen Israels. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden bei dem Angriff auf das Krankenhaus auch mehr als 40 Menschen verletzt.

In der Nacht auf Dienstag hatte die Armee das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis angegriffen und ebenfalls von einem Angriff auf Hamas-Terroristen gesprochen. Dabei wurden palästinensischen Angaben zufolge drei Menschen getötet.

Die Armee warf der Hamas vor, Krankenhäuser im Gazastreifen für Terrorzwecke zu missbrauchen. Das UNO-Nothilfebüro OCHA verurteilte den Angriff auf die Nasser-Klinik als inakzeptabel.

Israel fängt aus dem Jemen abgefeuerte Rakete ab

Unterdessen fing Israel erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete ab. Zuvor gab es in verschiedenen Regionen Israels Raketenalarm, unter anderem in Tel Aviv und Jerusalem. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden. Israel hatte zuletzt nach dem Einschlag einer Rakete der Houthi-Miliz in der Nähe des Tel Aviver Flughafens Ben Gurion den internationalen Flughafen der Hauptstadt Sanaa angegriffen.

US-Präsident Donald Trump verkündete kürzlich überraschend, man werde die Angriffe auf Houthi-Ziele einstellen. Der Oman hatte nach eigenen Angaben eine Waffenruhe vermittelt. Auch die Houthi erklärten sich grundsätzlich zu einer Waffenruhe mit den USA bereit. Ihre Haltung gegenüber Israel bleibt jedoch unverändert feindlich.