Eppaner Gemeinderat sagt einstimmig Ja zur Überetscher Bahn

Eppan – Nachdem es im Oktober gelungen war durch einen Beschluss der Grünen Fraktion im Landtag, auf lokaler Ebene mitgetragen von den ökosozialen Listen des Überetsch – Pro Eppan Appiano und Dorfliste Kaltern -, dass sich der gesamte Landtag einstimmig für den weiteren Bestand des Projektes Überetscher Bahn ausgesprochen hatte, hat nun auch der Gemeinderat von Eppan in seiner letzten Sitzung einen Beschluss von Pro Eppan Appiano einstimmig angenommen, der vorsieht, weitere konkrete Schritte für das Projekt zu unternehmen.

Die Fraktion von Pro Eppan Appiano zeigt sich hoch erfreut darüber, dass sich der Eppaner Gemeinderat geschlossen für das Projekt ausgesprochen hat und drängt nun, wie vom Beschluss vorgesehen, zügig als nächsten, wichtigen Schritt die sogenannte Hüslerstudie dem Land zur Evaluierung der Trassenführung zu übermitteln. Weshalb ein ähnlicher Vorstoß in den vergangenen Jahren von den Regierungsparteien nie unternommen wurde, darüber könne nur gemutmaßt werden, so die Liste Pro Eppan. „Wir finden, in der aktuellen Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsplans darf das Thema Überetscher Bahn nicht vergessen werden, was auch ganz klar von den Bürgerinnen und Bürgern in den partizipativen Bürgercafés zum Ausdruck gebracht wurde“, unterstreicht die Gemeinderätin von Pro Eppan Appiano Kathrin Werth.

Der Beschluss sieht weiters vor, die Trasse baldmöglichst zu definieren und gleichzeitig zu prüfen, ob die Strecke bis zur effektiven Umsetzung als Vorzugsspur für Busse genutzt werden kann. „Wenn die Ziele des Landesmobilitätsplans erreicht werden sollen, der eine Steigerung der gefahrenen Personenkilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln um 70 Prozent bis 2030 vorsieht und die Erhöhung der mit der Bahn anreisenden Gäste auf 25 Prozent, wird ganz klar, dass wir uns vom Gedanken verabschieden müssen, es wäre ausreichend, nur auf ein Mittel – Bus oder Bahn – setzen zu können. Um die Verkehrsbelastung im Überetsch zu mindern, werden wir sämtliche Alternativen zum Individualverkehr unterstützen müssen“, so Werth weiter.

Die ökosoziale Liste aus Eppan hofft, dass aus dem Gemeinderat von Kaltern bald zusätzliche Unterstützung für das Projekt folgen wird, zumal die Mobilität eines der zentralen Themen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit in der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft der beiden Überetscher Gemeinden ist.