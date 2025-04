Erfolgreiche Kandidatenpräsentation der SVP Naturns

Von: mk

Naturns – Die SVP Naturns hat zum dritten Bürgerdialog geladen. Wiederum kamen zahlreiche Interessierte in den Bürgersaal, um den Ausführungen von Landeshauptmann Arno Kompatscher zu folgen, aber vor allem auch, um die SVP-Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten kennenzulernen.

Aller guten Dinge sind drei – deshalb hat die SVP Naturns nach den Landesräten Peter Brunner und Hubert Messner zum Abschluss der Bürgerdialoge und gleichzeitig als Auftakt des Gemeinderatswahlkampfes Landeshauptmann Arno Kompatscher nach Naturns geladen. Nach einem kurzweiligen Rückblick über die vielen abgeschlossenen Projekte durch Bürgermeisterkandidat Zeno Christanell folgte die Präsentation von drei wichtigen Anliegen für die kommenden Jahre.

Helmut Müller führte dabei aus, wie der neue Wertstoffhof ausschauen wird und erklärte auch genau, weshalb sich die Umsetzung etwas verzögerte. „Nun sind wir aber soweit, mit der Unterstützung des Landes werden wir spätestens nächstes Jahr bauen können und dann einen modernen Recyclinghof haben, der durch ein smartes Einlasssystem auch sehr kundenfreundlich sein wird“, unterstrich Müller. Michael Ganthaler ging dann auf das Projekt zum Neubau des Probelokals der Musikkapelle und auf die Erweiterung der Musikschule ein. „Die Studie ist dank der sehr guten Vorarbeit durch eine Arbeitsgruppe der Musikkapelle unter der Leitung von Obmann Andreas Pircher schon sehr ausgereift“, lobte Ganthaler. Die Gemeinde hat damit in Absprache mit Landesrat Philipp Achammer ein Fördergesuch beim Amt für Kultur eingereicht. Als drittes zentrales Anliegen hob Zeno Christanell hervor, dass mit den zukünftigen Umweltgeldern die Hochspannungsleitung aus Kompatsch und wenn möglich aus Hilb verlegt werden soll. „Die Finanzierung für die Studie und für eine erste Projektierung steht. Wir hatten bereist einen ersten Austausch mit dem staatlichen Netzbetreiber Terna, die Umsetzungsvarianten werden sicherlich noch in diesem Jahr vorgelegt“, stellt Christanell in Aussicht.

Nach dem Rückblick und der kurzen Vorschau folgte der Höhepunkt des Abends, nämlich die Vorstellung der 16 SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten, welche am Sonntag, 04. Mai, bei den Gemeinderatswahlen antreten. Dabei stellen sich Michael Ganthaler, Michael Kaufmann, Andreas Pircher, Astrid Pichler, Norbert Kaserer, Barbara Wieser Pratzner, Florian Gruber und Helmut Müller wieder der Wahl. Neu dabei sind Paul Ladurner, Christine Ladurner, Anton Geiser, Felix Klotz und Julian Müller, welcher mit 29 Jahren der Jüngste auf der SVP-Liste ist. Als Parteilose treten Marion Tribus und Gudrun Pöll für das Edelweiß an.

In einer Videobotschaft fassten alle Kandidaten das gemeinsame Ziel zusammen: „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Mit Respekt vor dem, was vor uns liegt, und mit einem klaren Blick für die Chancen, die sich bieten. Mit Optimismus und Tatkraft gehen wir diese an. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass unser Dorf weiterhin ein so attraktiver, sicherer und lebenswerter Ort für alle ist!“

Das ausführliche Programm wird an folgenden Terminen bei mehreren Stammtischgesprächen vorgestellt: Postladen Staben Montag, 14.04., Gasthof Weißes Kreuz Tabland Dienstag, 15.04., Tschirlander Hof Mittwoch, 16.04., Pizzeria Hofer Kompatsch Donnerstag,17.04., sowie bei der Abschlussveranstaltung im Restaurant Kreuzwirt am Freitag, 02.05., jeweils um 19.00 Uhr. Zudem ist das SVP-Team beim Samstagmarkt am 26.04. von 10.00 bis 12.00 Uhr auf dem Platz vor der Raiffeisenkasse anzutreffen und stellt sich auch bei einem lockeren Online-Stammtisch am Dienstag, 29.04., den Fragen der Wählerinnen und Wähler.

Zum Abschluss dankte Landeshauptmann Arno Kompatscher den Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und hob hervor, dass in Naturns sehr vieles erfolgreich umgesetzt wurde und das Land auch bei den zukünftigen Projekten tatkräftig mithelfen werde: „Die drei Vorhaben betreffen die Umwelt, die Gesundheit und die Bildung – das sind alles wichtige Investitionen in die Lebensqualität eurer Bürgerinnen und Bürger, da helfen wir gerne mit“, versprach Kompatscher. Nach einer angeregten Diskussion mit vielen positiven Rückmeldungen aus dem Publikum nutzte Ortsobmann Michael Kaufmann die Gelegenheit, um zur Teilnahme an der Wahl aufzurufen: „In vielen Ländern der Welt müssen Menschen für dieses Recht und ihre Freiheit kämpfen – wir haben die Möglichkeit wesentlich mitzuentscheiden: Nutzen wir deshalb unsere Stimme bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag, den 4. Mai!“