Erfolgreiches zweites Netzwerktreffen der SVP-Frauen im Eisacktal

Klausen – Das zweite Netzwerktreffen der SVP-Frauen im Eisacktal fand am vergangenen Samstag im Saal Walther von der Vogelweide in Klausen statt. Die Veranstaltung, initiiert von der Vorsitzenden Brigitte Vallazza und ihrem Ausschuss, bot eine Plattform für interessante Diskussionen und Erkenntnisse.

Die renommierte Politikwissenschaftlerin Verena Wisthaler eröffnete die Veranstaltung mit einer fesselnden Analyse zu den Landtagswahlen und der Rolle der Frauen in Südtirol. Frau Wisthaler, die den Bereich Migration an der Eurac betreut, präsentierte aufschlussreiche Ergebnisse einer Medienanalyse zur Präsenz von Frauen in den Medien im Wahlkampf. Ebenso beleuchtete sie, welche Themen im Wahlkampf besonders präsent waren. Überraschenderweise zeigte sich, dass Frauen in den Top-Themen wie Gesundheit, leistbares Wohnen, Migration, Mobilität oder Schule/Bildung selten zu Wort kamen. Die lebhafte Diskussion unter den zahlreich erschienenen Frauen drehte sich vor allem um die Frage, wie mehr Frauen dazu ermutigt werden können, sich als Kandidatinnen für die nächsten Gemeinderatswahlen aufstellen zu lassen.

Die Überzeugung, dass mehr Frauen auf den Wahllisten auch zu einer verstärkten Präsenz in den Gemeindestuben führen wird, wurde durch Frau Wisthalers Expertise gestützt. Nach dem Gastreferat von Frau Wisthaler moderierte Margit Tauber, Mitglied der Eisacktaler Bezirksfrauen eine Diskussionsrunde mit bekannten Gästen, darunter die ehemalige Bürgermeisterin von Klausen, Maria Gasser, Magdalena Perwanger, stellvertretende Frauenreferentin der SVP, die Landtagskandidatin Gabriele Morandell und die Landtagsabgeordnete Magdalena Amhof.

Ob im Wahlkampf oder in politischen Ämtern – die Veranstaltung betonte die Faszination und Spannung, die die Politik als Aufgabe bieten kann. Die Teilnehmerinnen wurden ermutigt, mutig zu sein und sich kämpferisch zu zeigen. Die Netzwerktreffen der Bezirksfrauen Eisacktal werden auch im nächsten Jahr fortgesetzt, um gemeinsam an neuen Themen zu arbeiten und das Netzwerk weiter wachsen zu lassen. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, dass Frauen durch Zusammenarbeit und Kooperation in der Politik einen entscheidenden Beitrag leisten können.