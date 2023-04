Erneuerung Luegbrücke: “Wann kommt Abfahrverbot von A22 auf SS12?”

Brenner – Das Treffen der Landtage in Innsbruck am 13. März dieses Jahres war ernüchternd, die Problematik rund um die Erneuerung der Luegbrücke ist enorm. Erneut wird diese bereits vor den eigentlichen Bauarbeiten zur Erneuerung vom 26. April 2023 an für mehrere Wochen bis voraussichtlich Mitte Mai wegen notwendiger ordentlicher Sanierungsarbeiten nur einspurig pro Fahrtrichtung befahrbar sein. Das schreibt der Abgeordnete der Landtagsfraktion Perspektiven Für Südtirol, Peter Faistnauer. Er spricht von einer “Vielzahl an notwendigen Maßnahmen – am dringlichsten aber ist das Abfahrverbot von der Brennerautobahn auf rangniedere Straßen, wie es Nordtirol bereits verfügt hat.”

Anlässlich des Informationstreffens in Innsbruck waren die politischen Vertreter über die baulichen Maßnahmen an der Luegbrücke in Kenntnis gesetzt worden. “Dabei ist die unüberschaubare Dimension des Problems erst deutlich hervorgekommen. Schlimmste Befürchtungen wurden bestätigt. Die Luegbrücke, so wie das gesamte Konzept der Brennerautobahn und des Alpentransits auf Straße, sind in jeder Hinsicht veraltet”, so Faistnauer.

Daher stellt der Abgeordnete Peter Faistnauer, der seit über einem Jahr die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Situation der Anrainer der A22 im Wipptal und auf den drohenden Verkehrs-Gau lenkt, weitere Fragen an die Landesregierung: “Welche schriftlichen Interventionen wurden in den letzten 24 Monaten von Seiten der Landesregierung bzw. der Mandatare in Rom gemacht, um ein Abfahrverbot auf rangniedere Straßen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Anrainer zu erwirken? Und wann kommt endlich das Abfahrverbot von der A22 auf die SS12? Welchen Plan hat die Landesregierung, um in diesem sowie in weiteren Fällen von nur einspuriger Befahrbarkeit in einer oder beiden Fahrtrichtungen den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten sowie einer Überlastung der Staatsstraßen vorzubeugen? Und welche Erkenntnisse hat die Landesregierung aus dem Treffen vom 13.3.23 in Innsbruck gewonnen und welche Schritte setzt sie in Folge dessen?” Die Beantwortung steht in der kommenden Sitzungswoche Anfang Mai an.

Der Abgeordnete Peter Faistnauer hat bereits verschiedene Vorschläge für Veränderungen wie Verkehrsdosierung, Alpentransitbörse und Best-Weg-Strategie im Landtag zur Diskussion gebracht. “Hinsichtlich der Erneuerung der Luegbrücke ab 2024 sowie für vorab notwendige Sanierungsarbeiten bis dahin, ist, um den kompletten Verkehrskollaps im Wipptal zu verhindern, ein Abfahrverbot für Transitverkehr auf rangniedere Straßen absolut notwendig – und zwar umgehend”, so der Abgeordnete Peter Faistnauer.