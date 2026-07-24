Erneut gegenseitige Angriffe zwischen Russland und Ukraine

Von: APA/dpa/Reuters

Der Ukraine-Krieg ist weiterhin von wechselseitigen Angriffen zwischen dem Aggressor Russland und der Ukraine geprägt. Erst nahm die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag mit Hunderten Drohnen erneut den größten russischen Online-Versandhändler ins Visier. Am Vormittag waren dann in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Explosionen zu hören. Die ukrainische Flugabwehr war im Einsatz. Nach den Angriffen auf verschiedenen Schauplätzen wurden insgesamt elf Todesopfer gemeldet.

Sechs Menschen wurden bei einem ukrainischen Raketenangriff auf eine Fabrik in der russischen Region Kirow getötet. Zudem seien 26 Personen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Alexander Sokolow, mit. Einige der Verletzten würden im Krankenhaus behandelt. Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei gelöscht worden. Die Region Kirow liegt im östlichen Teil des europäischen Russland.

In der Ukraine meldeten die Behörden fünf Todesopfer nach einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, via Telegram mit. Zwei Fliegerbomben hätten zehn Privathäuser, ein Unternehmen sowie das Gelände des lettischen Konsulats beschädigt.

Selenskyj bestätigt Angriff auf russisches Rüstungsunternehmen

Nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Ukraine ein russisches Rüstungsunternehmen in der Oblast Kirow angegriffen. Die Firma liefere Komponenten für Flugzeuge und Raketensysteme, die bei Angriffen auf sein Land eingesetzt würden, teilt Selenskyj auf Telegram mit. Kirow liegt weit im russischen Hinterland. Auch eine Ölanlage in fast 1.350 Kilometern Entfernung sowie Logistikstandorte in Russland seien beschossen worden, erklärt Selenskyj. “Wichtig ist, dass der Einsatz gegen die russische Logistik, die die Besatzungsarmee mit Drohnenkomponenten, Navigationsgeräten und militärischer Ausrüstung versorgt, weiterhin andauert.”

Der Gouverneur des Gebiets um die Millionenmetropole St. Petersburg, Alexander Drosdenko, schrieb am Donnerstag bei Telegram von 59 abgewehrten Drohnen. Infolge der nächtlichen Angriffe sei ein Brand auf dem Gelände des Online-Versandhändlers Wildberries im Dorf Nowossaratowka ausgebrochen. Drei Menschen wurden demnach verletzt. Auch ein Lager einer Geflügelfabrik in der Siedlung Sinjawino sei schwer beschädigt worden, berichtete der Gouverneur. Im Raum St. Petersburg waren große Rauchsäulen zu sehen.

Russische Angriffe auf drei ukrainische Häfen

Russland hat indes nach eigenen Angaben in der Nacht drei ukrainische Häfen beschossen – zwei am Schwarzen Meer und einen an der Donau. Die Streitkräfte hätten mit luftgestützten Raketen und Krampfdrohnen die Häfen von Odessa, Mykolajiw und Ismail angegriffen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. In Odessa seien Lagertanks mit Treibstoff und Schmierstoffen für die ukrainische Armee getroffen worden, in Ismail Entlade- und Lageranlagen für Militärgüter – darunter auch Seedrohnen. Auch ein Schwimmdock sei in Ismail, dem größten Donau-Hafen der Ukraine, getroffen worden. In Mykolajiw sei ein Frachtschiff beschossen worden, das gerade Militärgüter entladen habe. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.

Nach einem russischen Angriff auf eine Energieanlage in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw und dem umliegenden Bezirk sind rund 150.000 Verbraucher ohne Strom. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung seien im Gange, teilt der regionale Energieversorger Tschernihiwoblenergo mit. Die russischen Streitkräfte greifen immer wieder die Energieversorgung und andere Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine an.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Seit Monaten hat sie ihre Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem mit Drohnen stark ausgeweitet.