Erneuter Geldregen für Politiker in der Region

Von: mk

Bozen/Trient – Die Regionalratsabgeordneten im Trentino-Südtirol dürfen sich über eine erneute Geldspritze freuen, die ihnen durch ein selbst verabschiedetes Gesetz zugutekommt. Das Gesetz koppelt die Politikerbezüge an Tarifverträge der Angestellten in der Region, was zu einer automatischen Erhöhung führt, wie Alto Adige online berichtet.

In der jüngsten Gehaltsabrechnung für Juli erhielten die Regional- und Landtagsabgeordneten eine satte Nachzahlung von 13.400 Euro brutto. Dieser Betrag, der die Gehaltserhöhungen für 2024 abdeckt, wurde an alle amtierenden Abgeordneten ausgezahlt.

Dieser Betrag kommt zusätzlich zu einer bereits im März erhaltenen Nachzahlung von fast 19.116 Euro, welche die Erhöhungen für die Jahre 2022 und 2023 umfasste. Diese Summe war allerdings nur jenen Abgeordneten zugutegekommen, die bereits in der letzten Legislaturperiode im Amt waren.

Das Regionalgesetz sieht vor, dass die Gehälter der Abgeordneten in der Region automatisch steigen, sobald neue Tarifverträge für die Regionalbediensteten ausgehandelt werden. Da die Region nun in Verhandlungen für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 eintritt, ist eine weitere Gehaltserhöhung für die Regionalratsabgeordneten bereits vorprogrammiert – obwohl ihre Bezüge bereits um 10,7 Prozent gestiegen sind.