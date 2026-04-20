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Stationierung von israelischen Streitkräften

Erneuter Schlagabtausch zwischen Israel und Hisbollah

Montag, 20. April 2026 | 11:22 Uhr
Stationierung von israelischen Streitkräften
APA/APA/AFP/JALAA MAREY
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Von: APA/Reuters/dpa

Das israelische Militär hat die Bewohner im Südlibanon am Montagmorgen davor gewarnt, sich südlich einer bestimmten Linie von Dörfern zu bewegen oder sich dem Fluss Litani zu nähern. Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Montag eine Raketenabschussrampe im Südlibanon angegriffen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz gab am Montag an, sie hätte in der Nacht gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee mit Sprengsätzen angegriffen.

Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel am Donnerstagabend kam es immer wieder zu Zwischenfällen. Die israelische Armee veröffentlichte indes eine Karte mit dem Einsatzgebiet im Südlibanon und einer errichteten “Offensiven Verteidigungslinie”. Militärsprecher Avichay Adraee forderte die libanesische Zivilbevölkerung dazu auf, wegen Sicherheitsrisiken bis auf Weiteres nicht in mehrere Grenzdörfer zurückzukehren. Die israelischen Streitkräfte blieben während der geltenden Waffenruhe in dem Gebiet stationiert, teilte das Militär mit.

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