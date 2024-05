Erweiterter SVP-Bezirksausschuss Burggrafenamt im Austausch mit EU-Parlamentarier Dorfmann

Bald stehen die EU-Wahlen an

Algund – Die Mitglieder und Funktionäre des SVP Bezirks Burggrafenamt haben sich kürzlich zu einem Austausch mit EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann im Vereinshaus Peter Thalguter in Algund getroffen. Anwesend waren auch Landtagspräsident Arnold Schuler und Senatorin Julia Unterberger.

Ziel des Treffens war es die Mitglieder über die Europawahlen und EU-Themen zu informieren. Es wurden der Wahlmodus erklärt und die nächsten Ziele der EU-Politik vorgestellt, wie zum Beispiel die Ost-Erweiterung der Europäischen Union. Beim Treffen konnten Fragen zu den Strategien und der Politik in Brüssel an Herbert Dorfmann direkt gestellt und diskutiert werden. Die Fragen reichten vom Steuerrecht, Handel, Energie, Verkehr, Landwirtschaft bis hin zur Verpackungsmaterial-Regulierung.

“Zusammenfassend ging es den Teilnehmer der Veranstaltung darum, dass einige EU-Regulierungen neu überdacht und an lokale Gegebenheit gerecht angepasst werden sollten, um das Gleichgewicht und die Wettbewerbsfähigkeit zwischen großen und kleinen Unternehmern wieder herzustellen”, so der Stellvertretende Bezirksobmann Hannes Gamper.

Dass die EU noch Potential zur Verbesserung und effizienter arbeiten könnte, gibt auch SVP-Kandidat für die EU-Wahl Herbert Dorfmann zu. In den nächsten fünf Jahren möchte er weiterhin Sprachrohr für uns Südtiroler in Brüssel sein und die Interessen der Bürger und Unternehmen der Alpenlandgebieten so gut wie möglich vertreten.